Jag är en smula rådvill. Är bildning och kunskap liksom för stunden en dålig grej?

Det verkar så.

När bestämdes detta? Var befann jag mig då? Jag fick inget memo i ämnet.

Annons X

Phil Chess dog, 95 år gammal, i onsdags. Han föddes som Fiszel Czyz i de judiska kvarteren i Czestochowa i Polen. Tillsammans med sina föräldrar och syskonen Lejzor och Malka emigrerade de till USA i slutet av 1920-talet. Familjen ändrade stavningen av sitt efternamn till Chess. Fiszel blev Philip och hans bror Lejzor Leonard.

Tillsammans startade de ett litet skivbolag döpt efter deras nya efternamn. Artisterna de gav ut lade en obestridlig grund för alla former av popmusik, ett lika viktigt fundament för modern kultur som någonsin den första tryckpressen.

Att hävda detta just nu gör mig enligt gängse normer visst till en så kallad ”Dylanman”. Om och om igen läser jag om den så kallade Dylanmannen – som för övrigt verkar genuint ond, nästan vansinnig. Därför undrar jag bara allra ödmjukast vem tusan han är?

Jag noterade att Sveriges Televisions ”Babel”, när de i veckan ägnade ett helt program åt Nobelpristagaren Bob Dylan, inte hade bjudit in en enda gäst som ser det som en fullkomlig självklarhet att kunna sin Bob Dylan, Charlie Parker eller Wanda Jackson med samma naturliga yrkesstolthet som hen kan sin Rihanna eller sitt The Radio Dept och Gang Starr. Och så vidare i all evighet.

Byt ut namnen i det förra stycket mot vad och vem du vill. Det handlar inte om att rabbla skivnummer. Jag kan inte ett enda sådant.

Men ringer du en litteratur-, film- eller konstkritiker mitt i natten så kan hon eller han för i helvete presentera viktiga historiska pionjärer i en för dagen intressant kontext? Utan att vara en ”Sergej Eisenstein-kvinna”.

Bob Dylan eller Phil Chess?

Jamen, det är väl klart att du kan deras livsgärning som vore de multiplikationstabellen!

Det är ingen som kallar någon som kan tillräckligt mycket om James Joyce eller Maya Angelou föraktfullt för vare sig en löjlig nörd, en ”Joyce-kvinna” eller ens ”Angelou-man”.

Men sedan när utesluter ett intresse för ny musik en historisk kunskapsbas? Av någon obegriplig anledning gör det visst det just nu.

Jag hatar – och skäms så djupt över – hur dumt och illa popmusiken och den konstyttringens expertis behandlas just nu, blir smått mordisk av det – vad ska vi kalla det? – moderiktigt avmätta gäspandet åt människor som förändrade, tja, typ allt.

Attityden de jour är ”Aretha Franklin? Fan vet jag, kan vi prata om Drake i stället?”. Vilket är ganska exakt samma sak som att hävda att Sylvia Plath är en jävla axelryckning för att jag följer Kendall Jenner på Snapchat.

DET ÄR JÄTTELÖJLIGT.

SKÄRP ER ELLER – som det brukar heta – AVGÅ GENAST!

Personligen klarar mig alldeles utmärkt ändå, jag överlever, men i ett klimat när Fiszel Czyz, som tillsammans med sin bror startade det som mer än något annat faktiskt möjliggjorde popmusikens födelse inte genererar mer än ytterst korta nyhetsnotiser och alla – män som kvinnor – som kan ens det minsta om musikhistorien avfärdas som det illa klingande ”Dylanman” så fattar jag ingenting.

Skäms och avgå! Allihop! Ty ni är dumma i huvudet.

Attitydstint påtejpat kunskapsförakt och eventuellt bildningskomplex för att framstå som, eh, modern får till och med mig – kalla mig en löjlig konservativ ”acid house-man” om du så vill – att också vilja författa galna tweets mitt i natten.