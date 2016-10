Foto: Staffan Löwstedt (ill)

Så var då författaren Elena Ferrantes verkliga identitet till sist avslöjad. Efter åratal av spekulationer har nu den italienske journalisten Claudio Gatti presenterat tungt vägande bevis. Med stor sannolikhet är författaren en 63-årig översättare bosatt i Rom.

Det är svårt att inte uppröras över respektlösheten i detta triumfatoriska avslöjande, publicerat samtidigt i fyra internationella tidningar. Det negligerar inte bara författarens gång på gång uttalade önskan om att få förbli okänd, utan tar också död på ett sällsynt litterärt mysterium, där läsarna för en gångs skull har fått närma sig romaner utan att förhålla sig till författarens verkliga person.

Samtidigt krossas också illusionen om att det alls kan få finnas mysterier och hemligheter i vår tid. Det är som om Ferrantes ovilja att exponera sitt privatliv och lägga ut käcka bilder på Instagram nu måste straffas och vägas upp genom noggranna redogörelser för de två lägenheter hon och hennes man har köpt i Rom: antal rum, kvadratmeter, marknadsvärde, områdets status…

Annons X

Inte ett ord om varför tidningen valde att lägga resurser på att gräva just i denna fråga. Allvarligt talat, finns det inte värre hemligheter att blotta?

Till råga på allt tycks Claudio Gatti överhuvudtaget inte reflektera kring vad som motiverar ett avslöjande. Hans enda förklaring är att det har blivit ”oundvikligt”.

Än mer självbelåten är Roberto Napoletano, chefredaktör för den italienska ekonomitidningen Il Sole 24 Ore som tycks ha initierat avslöjandet, och som i en ledarartikel tar tillfället i akt att skryta både om sin egen tidning och om medarbetaren Claudio Gatti, en grävande journalist di prima grandezza, av främsta rang. Inte ett ord om varför tidningen valde att lägga resurser på att gräva just i denna fråga. Allvarligt talat, finns det inte värre hemligheter att blotta?

I stället skriver Napoletano: ”Det som främst har slagit mig med detta arbete är att Gatti passionerat har intresserat sig för romanen och, med samma undersökande sinne, har gått in för ’sin’ historia och sina karaktärer.”

Som om Gattis artiklar kunde jämställas med Ferrantes romaner!

Det är omöjligt att bortse från det faktum att kvinnan som ville vara anonym nu har hängts ut för hela världen av en man.

Eftersom ett centralt tema i Ferrantes romaner är mäns och kvinnors olika villkor i livet – och inte minst i offentligheten – är det också omöjligt att bortse från det faktum att kvinnan som ville vara anonym nu har hängts ut för hela världen av en man.

I sociala medier var det på söndagskvällen många som kommenterade detta. ”Ferrante skriver sex spännande, rika romaner – och så kommer en man: ’jag är det verkliga geniet, mannen som exponerar dig + detaljer om dina hem’”, löd en kommentar på Twitter.

the ferrante "reveal" unveils the sexist premise of lit crit: a woman's writing speaks of her life, a man's life speaks to his writing — twitter.com

Flera påminde om en intervju i New York Times. På frågan om vad hon hoppas att läsare framför allt ska ta med sig från hennes böcker svarar Ferrante: ”Att även om vi konstant frestas att sänka garden – av kärlek, trötthet, sympati eller vänlighet – bör vi kvinnor inte göra det. Från ett ögonblick till ett annat kan vi förlora allt vi har åstadkommit.”

Nå, nu tror jag knappast att allt som Ferrante har åstadkommit har gått förlorat i och med helgens avslöjande.

Men dem som har avslöjat Ferrante borde åtminstone skämmas för att de inte skäms.

Läs även Stor Ferranteintervju: Ens rykte omprövas ständigt

Upprördhet i sociala medier efter Ferrante-avslöjandet

Surprised at how angry I feel about @NYBooks' unmasking of Elena Ferrante. Esp its 'justification' that her success made it 'inevitable'. — twitter.com

has Ferrante committed a crime? perhaps the crime of not allowing one to know once and for all if she is 'just' a woman writer? — twitter.com

Elena Ferrante, JD Salinger, Sia, Daft Punk: when will we learn to appreciate mystery in the age of overexposure? — twitter.com

Congrats to all the news organizations who missed the Panama Papers but really made up for it by uncovering Elena Ferrante. — twitter.com

I feel pretty horrified by the "investigation" into Elena Ferrante's "true identity." What could possibly justify such an intrusion? — twitter.com