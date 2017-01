"Skam är en ingång till klassiker"

Skam ger flera ingångar till intressanta diskussioner och uppsatsämnen i klassrummet. Foto: Svt.

Malin Appeltofft, lärare i svenska, engelska och teater, har precis som många andra slukat den norska tv-serien Skam. Vad hon inte kan undgå att se är hur tydligt dramat flörtar med Shakespeares Romeo och Julia. Eller rättare sagt Baz Luhrmanns filmatisering av den klassiska pjäsen.

– Framför allt säsong tre har hämtat otroligt mycket från filmen. Scener är filmade på samma sätt, till exempel träffas Romeo och Julia på en maskerad där Julia är utklädd till ängel och Romeo till romare. I säsong tre av Skam träffas huvudkaraktärerna också på en maskerad. Even är utklädd till Gud och Isak till Julius Ceasar, de sticker iväg och Even tar med Isak till en pool. Där under vattnet kysser de varandra för första gången – precis som Romeo och Julia gör i Baz Luhrmanns film.

Malin Appeltofft ska i vår skriva ett alternativt Skam-manus och spela upp med sina elever, på deras eget initiativ. Foto: Sara Jansson.

I filmen liksom originalpjäsen dör däremot huvudpersonerna. I tredje säsongen av Skam gäller det istället för Even och Isak att stå för sin sexuella läggning och handskas med frågor som psykisk ohälsa.

Att få elever att se vilka tidlösa teman Shakespeare jobbar kring och vad vi kan känna igen oss i är häftigt.

Om Malin Namn: Malin Appeltofft. Yrke: Lärare i svenska, engelska och teater samt ståuppkomiker. Undervisar: Årskurs 8 på Blommensbergsskolan i Stockholm. Kuriosa: Driver podcasten Äktenskapet med sin man, skådespelaren Tobias Aspelin. ”Om livets allvar med mycket trams och många skratt.”

– Man kan se Evens kamp mot sin diagnos som en motsvarighet till att Romeo blir landsförvisad. Båda har hamnat vid sidan av och måste kämpa sig tillbaka till livet, säger Malin Appeltofft.

I höstas hade hon ett Shakespeareprojekt med sina elever då de såg filmen. Ingen kopplade dock ihop den med serien förrän hon påpekade likheterna.

– Deras reaktion var att filmen var lite mossig och undrade varför det måste vara ett heterosexuellt par, ”varför inte Romeo och Romeo eller Julia och Julia?” Just det är så fantastiskt med säsong tre av Skam – det är Romeo och Julia i en serie som är helt rätt här och nu år 2017.

Vilka fördelar ser du med att använda populärkultur för att skapa ett intresse för klassiker?

– Eleverna känner att det är något de kan istället för att jag som lärare säger ”lyssna nu”. Jag möter dem på deras nivå och kan sedan visa: ”Ja, men det är precis det här Romeo och Julia handlar om!” Då har vi ett skohorn in i Shakespeares verk utan att han känns som en gubbe som inte angår dem, tvärtom. Han skriver om mänskliga dilemman med alla känslor och svårigheter vi har med otrohet och svartsjuka, hämnd och förälskelse.

– Att få elever att se vilka tidlösa teman Shakespeare jobbar kring och vad vi kan känna igen oss i är häftigt.

När la du märke till seriens genomslagskraft hos dina elever?

– Först när jag frågade dem. De blev lite förvånade, jag tror inte att de tänker att även vi vuxna kan identifiera oss med karaktärerna. Det roliga var att de som annars inte är mest framåt i klassrummet helt plötsligt blev eld och lågor och gärna ville diskutera serien.

Det Skam har gjort för intresset för norska språket är ungefär vad Zlatans självbiografi gjorde för att öka läsintresset hos en del ovilliga läsare.

I en Facebooktråd till ett blogginlägg där Malin Appeltofft skriver om Shakespeare och Skam har en lärare kommenterat hur en elev också visat på likheter mellan William och Noora i säsong två och Mr Darcy och Elizabeth Bennet i Jane Austens Stolthet och fördom.

– Serien innehåller så många litterära referenser, vilket kan vara en bra ingång till annan världslitteratur. Skam är de ungas kultur här och nu, men Shakespeares dramer eller Austens böcker hittar de inte självmant.

Varje säsong av Skam följer en av karaktärerna närmare. I säsong tre är det Isaks tur. Foto: Svt.

Ett annat område där den omåttligt populära serien har betytt mycket för svenska skolungdomar är intresset för det norska språket. Högstadieeleverna går nu omkring och slänger sig med norska ord och uttryck, berättar Malin, vilket lärare kan använda sig av i arbetet med nordiska språk.

– Det Skam har gjort för intresset för norska språket för våra skolelever är ungefär vad Zlatans självbiografi gjorde för att öka läsintresset hos en del ovilliga läsare.

Har dina elever även fått ett ökat intresse för Shakespeare nu?

– Inte bara i och med Skam. Sedan vi började jobba med Shakespeare har några sagt att de ser honom överallt, både i reklam, på bio och i bilder. Det refereras ofta till hans intriger och karaktärer i tv-serier, något de inte tänkt på innan. De övar helt enkelt upp att känna igen honom.

Malin tipsar om fler sätt att ta in Skam i klassrummet: Förutom de litterära referenserna ger Skam en ingång till att arbeta med ätstörningar, sexuella övergrepp, sexualitet, relationer och annat i unga människors liv. – Dessutom skildras detta med en medvetenhet och insikt om att vi lever i en priviligierad del av världen men att vi måste värna vårt fria samhälle, allas lika värde och så vidare. Se Jonas uppsats som inleder säsong 1 och Williams krönika som han hjälper Noora med i säsong 2. Det är självupptagna ungdomar där bagateller kan växa sig ohanterligt stora men med medvetenhet om världsproblemen och sina egna priviligierade liv. Där finns ingångar till diskussioner och uppsatsämnen i klassrummet och där eleverna slipper att lämna ut sig själva och hela tiden kan distansera sig genom att referera till tv-serien.