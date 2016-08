Skådespelaren Gene Wilder död

Gene Wilder. Foto: AP

Gene Wilder gick bort i sitt hem i Stamford under måndagen. Det har bekräftats av skådespelarens familj. Wilders syskonson säger att han dog av komplikationer av Alzheimers.

Wilder briljerade i komiska roller, bland annat i Mel Brooks filmer "Det våras för sheriffen" och "Det våras för Frankenstein", men även i Mel Stuarts filmatisering av Roald Dahls "Kalle och chokladfabriken" från 1971, där han gjorde rollen som Willy Wonka.

Tillsammans med den hyllade komikern Richard Pryor gjorde Wilder filmerna "Chicago-expressen", "Dårfinkarna", "Hör upp, blindstyre" och "Se upp igen blindstyre".

Han är också känd för att ha spelat chokladfabriksägaren Willy Wonka i filmatiseringen av boken "Kalle och chokladfabriken"

Gene Wilder diagnosticerades med sjukdomen non-Hodkins lymfom 1999 och gjorde sin sista skådespelarinsats i en gästroll i humorserien "Will & Grace" 2003.

Han gav ut självbiografin "Kiss me like a stranger" 2005. Skådespelaren blev Oscarsnominerad två gånger i sitt liv, både för sin roll i "The Producers" och för att han var med och skrev "Young Frankenstein" tillsammans med Mel Brooks.

Se klipp från "Det våras för sheriffen" här: