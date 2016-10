Finns också i Tyskland Foto: ADAM IHSE

Frihandeln har många motståndare. I dag är den gemensamma nämnaren för det mesta av motståndet renodlad protektionism. I klartext handlar det om föreställningen att handel över gränserna är av ondo eftersom konkurrensen kan leda till förändringar i näringslivsstrukturen i länder som missköter sitt näringslivs konkurrenskraft.

Att effekten av en sådan slutenhet kommer att vara fattigare länder, fattigare medborgare tycks frihandelsmotståndare som Jonas Sjöstedt, Donald Trump med flera blunda för.

En särskilt uppmärksammad detalj i gårdagens och dagens frihandelsavtal är ISDS, dvs en tvistelösningsmekanism som syftar till att reglera villkoren för internationella investeringar.

Ett aktuellt exempel på tvisten mellan Vattenfall och den tyska staten.

Tyskland har beslutat att stänga ner all tysk känrkraft. Det är ett politiskt beslut som drabbar Vattenfall och dess tyska kärnkraftverk. Vattenfall har alla tillstånd som behövs, har följt all tysk lagstiftning. Att nu Vattenfall och dess ägare – svenska skattebetalare – ska hållas rimligt skadeslösa för det politiska beslut som den tyska regeringen fattat ter sig nog för de allra flesta av oss helt rimligt.

Tyska staten kan stänga ner kärnkraften men de företag som drabbas ska ersättas.

Konstigare är den inte.

Patrik Lundberg, krönikör i Aftonbladet, ger idag exempel på den hysteri som frihandelsmotståndet föder. Han tycks leva i föreställningen att politiska beslut inte kan fattas. Så är det inte. Men tvistelösningen som följer innebär att investerare som Vattenfall inte på ett orimligt sätt ska drabbas av beslut som de inte kunnat förutse och som de inte har något ansvar för.

Här lite fakta i ämnet:

ISDS står för Investor State Dispute Settlement och är en vanlig tvistlösningsmekanism i frihandelsavtal. Där regleras hur skiljedomsförfaranden mellan en investerare och stat ska gå till, var de ska hållas och vilka lagrum som gäller. Trots att klausulen är vanlig sker relativt få tvister inom ramen för ISDS.

Nästan alla bilaterala investeringsavtal (BIT) innehåller en ISDS-klausul och globalt finns mer än 3 000 investeringsavtal som innehåller sådana klausuler. Av dessa är drygt 1 400 applicerbara på EU:s medlemsstater. Sverige har idag BIT-avtal med 66 länder och i 63 av dessa ingår ISDS.

Syftet med ISDS är att skapa ett stabilt klimat för internationella investeringar. Klausulen ger investerare ett skydd mot direkt expropriation men också mot andra typer av ojämlik och orättvis behandling. ISDS hindrar däremot inte stater från att stifta egna regler och lagar.

När det gäller exempelvis TTIP, frihandelsavtalet mellan Sverige och USA, kommer ISDS-klausulen inte hindra någon nation från att förbjuda vissa produkter eller lagstifta mot en viss typ av verksamhet. En fällande dom inom ISDS kan dessutom aldrig påverka lagstiftningen utan endast skadestånd kan utdömas. När det gäller TTIP är ISDS av speciellt intresse eftersom det i nuläget inte finns någon amerikansk lagstiftning som direkt förbjuder diskriminering av utländska investerare.

Tvisterna löses i ett skiljedomsinstitut som exempelvis International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) eller United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Även i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) har tvister avgjorts.