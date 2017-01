Efter några mycket svåra bilder får ni nu se ännu mer av husen vi söker. Kan ni lista ut var i huvudstaden vi är?

Foto: Johan Lindberg

Frågan är alltså som vanligt: Var i huvudstaden är veckans bilder tagna? Den här gången ger två adresser intill varandra rätt svar. Så här såg ju första bilden ut:

Foto: Johan Lindberg

Här är bild nr 2:

Foto: Johan Lindberg

Och här är bild nr 3...

Annons X

Foto: Johan Lindberg

...och här bild nr 4:

Foto: Johan Lindberg

...och nr 5:

Foto: Johan Lindberg

Och så här såg platsen ut för 115 år sedan:

1902 Foto: Okänd

Mejla gärna en gissning till mittstockholm@svd.se. På fredag avslöjas vilken plats vi söker.

Här några av gissningarna hittills:

Torbjörn Bengtzon: ”Det rödbruna huset ligger i hörnet Närkesgatan/Södermannagatan. Kanske jag ändrar mig när fler ledtrådar visas”.

Kerstin Lindahl: ”Jag tror att adressen är Lästmakargatan 14”.

Bengt Carlsson: ”Bilden är från Röda Bergen. Kanske Falugatan – gissar jag”.

Hanna: ”Tror att det är någonstans i Lärkstan. Tycker mig se lösningen i speglingen:-) Måste kolla lite till. Återkommer!”

Stina Larsson: ”Tack för de svåra utmaningarna, även om det här ju nästan är omöjligt:-) Brukar ju bli lättare efter ett tag. Återkommer!”.

Rebecca Stadener: ”Mosebacke Torg?”.

Maria Frithz Warg: ”Bastugatan 43–45?”.

Monica Oldenburg: ”Hej! Jag tror att det är Hantverkargatan/Kronobergsgatan. Vid Kronobergsparken”.

Att jag väljer just denna adress som gåta beror alltså på ett mejl från läsaren Inger Redeby Sutton. Hon har i ett släktalbum hittat ett antal bilder från 1902. Där finns även bilder tagna från exakt samma plats 1948. I albumet finns som ni förstår bland annat bilder som är tagna på veckans ”gåtadress” dessa årtal. Dessa får ni se när jag berättar om lösningen om några dagar.

Så här skrev Inger Redeby Sutton i sitt mejl: ”Hej Johan! Har med intresse tagit del av Mitt Stockholm i SvD, som jag prenumererar på via internet. Som utlandssvensk sedan 1973 blir jag särskilt nostalgisk när jag ser bilder av min hemstad i förändring. Jag är dessutom så pass gammal att jag minns Stockholm under 50- och 60-talen. Jag minns hur det var att promenera nedför Hamngatsbacken mot NK och jag minns de gamla Klarakvarteren. Jag är visserligen uppvuxen i Bromma, men åkte in till “sta’n” gjorde man ju ofta. Jag var bara sex år när tunnelbanan invigdes 1952, men minns mycket väl hur vi innan dess åkte “tolvan” ända till Tegelbacken.

Min farfar (1880–1971) var infödd Stockholmare och hade en stort intresse för sin omgivning och dess förändringar. Jag minns att han hade en massa foton av Stockholm i gamla tider. Vart de sedan tog vägen vet jag inte, men förmodar att de hamnade på vinden i villan i Äppelviken, där en av mina farbröder bodde kvar ända till sin död 1996. Övervåningen skadades av en brand i villan på 1980-talet och då försvann nog de där fotona. Emellertid tar historien om fotona inte slut.

Min farfar hade en äldre bror som 1892 utvandrade till Amerika för att sedan aldrig mer återvända till Sverige. Han gifte sig med en svenska och de fick 13 barn. Jag hörde under min uppväxt ibland talas om dessa släktingar i Amerika och har nu i efterhand förstått att kontakten mellan bröderna uppehölls under åren per brev. För två år sedan fick jag för mig att försöka leta reda på dessa släktingar och via Ancestry.com lyckades jag spåra upp en syssling till mig, ett barnbarn till min farfars bror således. Vi inledde en intensiv brevväxling via e-post och det visade sig att jag haft turen att hitta precis rätt släkting, eftersom denna min syssling hade en hel hög av brev och dokument som min farfar under åren skickat till sin bror, hennes farfar. Hon har scannat in och sänt mig kopior av allt detta och nu kommer vi till det väsentliga.

Till julen år 1948 skickade min farfar ett vackert läderinbundet album till sin bror i Amerika. Det innehöll fotografier av platser i Stockholm, först en bild av platsen som det såg ut vid förra sekelskiftet och där bredvid en jämförande bild av hur det såg ut 1948, vilket ju även det är historia numera. Har ingen aning om varifrån eller hur min farfar fick dessa bilder, för jag minns honom inte som en man med kamera. Kanske han beställt bilderna från något arkiv. I alla fall har jag hela albumet i digital form på min dator”.

Ni kommer som sagt att få se några av dessa äldre bilder när lösningen kommer om några dagar. Mejla gärna en gissning till mittstockholm@svd.se. Lycka till!