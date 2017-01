Publiken älskade att bli uppretad av Siewert Öholm

Foto: Eero Hannukainen/IBL

Siewert Öholm föddes i Husby i Dalarna och de flesta kanske minns honom som programledare på SVT-programmen ”Kvällsöppet”, ”Nattcafé” och ”Svar direkt”. Mest känd blev han nog för sitt angrepp på hårdrocken 1984, då han tog dit den unge journalisten Anders Tengner, som stod där ensam och fick ta emot ovett för att bandet W.A.S.P. körde en ”shock rock”-image med ett våldsamt och sexuellt budskap.

Det tog 30 år innan Anders Tengner och Siewert Öholm träffades igen. Det var 2015 som dokumentären ”Siewert och sågklingan” spelades in och i samband med den sa Öholm: ”Anders Tengner var ung, och han var ju chef för den här tidningen som han ville skulle få vind i seglen. Men jag skulle nog ha varit ömsintare mot honom 2016 än vad jag var 1984. Mycket har hänt med Anders och med mig.”

Själv fick Öholm kritik både för sin kristna tro och för de konservativa åsikterna. Kulmen nåddes när han 2003 gick till angrepp på SVT och påstod att de lagt sig platt för en ”homolobby”. Han syftade på att Jonas Gardell och Mark Levengood skulle leda Melodifestivalen.

Annons X

Jonas Gardell gav svar på tal: ”Om man pratar om en ”homolobby” eller ”homomaffia” så är man på samma nivå som Hitler var på sin tid med sitt tal om ”judelobby” och ”judekonspiration”. Öholm blev i sin tur upprörd över jämförelsen och svarade: ”RFSL har varit den skickligaste lobbygruppen de senaste åren. Det var det jag menade med det jag skrev, så det blir sorgligt när Gardell gör jämförelser med Hitler och nazister. Då har han inte förstått.”

Gardell kontrade igen: ”Jag tycker om Öholm, men det får vara en gräns för trams.”

Siewert Öholm hade stora framgångar med det kristna allsångsprogrammet ”Hela kyrkan sjunger” som spelades in i Filadelfiakyrkan i Umeå. Han producerade och Margit Borgström var programledare i en succé som varade i tio år, 1973–1982. Sedan följde ”Svar direkt”, där gästerna fick debattera – men programledaren Siewert Öholm tvekade inte att avbryta, något som kunde uppfattas som oförskämt.

Egentligen var han en professionell programledare med åsikter som alla inte tyckte om. Just därför drog han storpublik. Skillnaden mot dagens debattprogram var att Öholm fick dit mer kända gäster.

Siewert Öholm, som bodde I Växjö, led av en obotlig levercancer. Han var nyligen på semester i Israel, ett land han alltid försvarade.

Han tog farväl till sina vänner på Facebook: ”Hej vänner! Jag håller på att avsluta mitt fb-konto, och jag ser att mitt liv håller på att rinna ut. Jag är inte rädd, jag vet vad jag tror på, jag är trygg. Jag tror heller inte att Gud, när vi möts, behöver kommunicera genom Facebook. Tack vänner och följare.”

Sonen Oskar Öholm skrev på onsdagen ett inlägg till sin bortgångne far: ”Så kom till sist stunden då min pappa fick somna in och lämna jordelivet. Jag har fått förbereda mig en tid, men sorgen är man nog aldrig beredd på när den väl slår till med full kraft. Just nu är sorgen kraftfull och omedelbar, hur naturligt det än är att förlora sina föräldrar. Men jag gläds åt att jag fick ta farväl av min pappa och jag gläds åt att producenten Siewert fick regissera sitt eget liv ändå in i slutet. Han är och förblir den mest karismatiska människa jag träffat.”

Även om Siewert Öholm retade upp en del människor framstår han nästan som en blygsam person jämfört med vår tids dagliga utbrott på sociala medier.