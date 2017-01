Shy Martin vill väcka känslor

Shy Martin tycker att känslan är viktigast. Pressbild. Foto: Nirob Islam

Hon vill hellre att folk stör sig på hennes låtar än att de inte tycker något alls.

22-åriga Shy Martin, som egentligen heter Sara Hjellström, har haft ett bra år. Tillsammans med Mike Perry och Shy Nodi skrev hon "The ocean" som spelades flitigt hela sommaren och i september släpptes The Chainsmokers "All we know", även den skriven tillsammans med Shy Nodi.

– Jag trodde verkligen inte att den skulle blir så stor, säger Shy Martin om "The ocean."

Hon berättar att hon före "The ocean" brukade skriva när inspirationen kom, men nu har hon blivit tvungen att betrakta låtskrivandet mer som ett jobb.

– Nu är jag i studion varje dag. Man får försöka komma ihåg att det ska vara roligt, lekfullt och kreativt. Jobbet får bli allt man gör när skrivandet är klart.

Hur gör man det då?

– Det viktigaste är att ha kul. Vi ägnar mycket tid åt att dricka kaffe och prata om livet och lära känna artisten man skriver med. Man kan gå ut och käka, ta en fika och låta låten komma under dagen i stället för att sätta sig när och säga "nu skriver vi en låt", säger hon.

Det viktigaste för Shy Martin när hon skriver är att lyckas framkalla någon sorts känsla, oavsett om lyssnarna gillar låten eller inte.

– Ibland kan man hata låtar, men då känner man ju fortfarande något. Oavsett om lyssnaren blir ledsen eller glad eller känner att ”jag stör mig så mycket på den här låten”, så har man ändå lyckats. Sommarplågor fyller ju också en funktion, säger hon.

I helgen deltar Shy Martin i Stockholm Songwriting Camp där låtskrivare och producenter från tolv länder samlas för att göra musik och nätverka.