Shoppingweekend: Europas bästa vintagemarknader

Berlin – Trödelmarkt Arkonplatz

I Berlin, Europas mest marknadsbesatta stad, är det nästintill omöjligt att inte springa in i överbelamrade bord på söndagar. Flohmarkt am Arkonaplatz är långt ifrån stadens största marknad, men tveklöst en favorit bland konnässörer. Läget på lummiga torget Arkonaplatz skapar en behaglig inramning och för ambitiösa vintagejägare väntar en högtidsstund. Här fyndar man retrolampor, vinylskivor, kläder, möbler, lanthandels-kuriosa och inte minst kitschiga öststatsprylar. Extra pluspoäng för säljarnas prutvänliga inställning och sena morgonvanor, vid 10 håller många fortfarande på att packa upp. Om shoppingsuget består ligger den betydligt större marknaden Flohmarkt am Mauerpark en kort promenad bort.

Adress: Arkonaplatz, Prenzlauer Berg, sönd kl 10–16