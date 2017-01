Shia LaBeouf. Arkivbild. Foto: Lionel Cironneau/AP/TT

LaBeouf har livesänt sin anti-Trumpaktion "He will not divide us" från Museum of the Moving Image sedan Trump svors in som president i förra veckan. Polisen har varit på plats för att bevaka protesten – som LaBeouf gör tillsammans med de finska respektive brittiska konstnärerna Nastja Säde Rönkkö och Luke Turner – sedan i måndags.

Tanken är att livesändningen ska pågå i fyra år, under Trumps första mandatperiod.