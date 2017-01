Senare i år släpps Sheerans tredje soloalbum "÷", som precis som föregångarna "+" och "x" har matematiska titlar. Men så ska det inte vara för evigt.

– Jag ska göra två matteskivor till, sedan blir det fem andra saker. Sju skivor till, sedan är jag klar, säger han.

I intervjun avslöjar Sheeran även att John Mayer gästar den kommande skivan, som ännu inte har fått något officiellt släppdatum. I fredags släppte han singlarna "Shape of you" och "Castle on the hill", hans första nya musik på två år.