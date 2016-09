Sheen gör ny serie för Sony

Serien handlar om tre familjer av olika ursprung som tvingas dela campingplats under firandet av USA:s nationaldag, vilket leder till konflikter. Sheens rollfigur Charlie Jones beskrivs som en "älskvärd pojkman med ett hjärta av guld och ett eget sätt att se verkligheten på". Leah Remini, Naya Rivera och Finesse Mitchell är också klara för huvudroller.

Serien görs för Sonys strömningstjänst Crackle, men något premiärdatum är ännu inte satt. "Mad families" blir Sheens första projekt sedan ha kom ut som hiv-positiv i fjol. Just nu är han aktuell i den kommande filmen "Nine eleven" om fem personer som fastnar i en hiss i World Trade Center under terrordåden 2001.