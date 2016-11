60-åriga Jones insjuknade i cancer i bukspottskörteln 2013, genomgick en lyckad behandling men fick cancer igen 2015 med tumörer som spridits till lymfkörtlarna, lungor och lever, skriver Rolling Stone.

Jones är mest känd som sångerska i Sharon Jones & The Dap-Kings och har kallats "the queen of funk". Hon nominerades till en Grammy 2014 för sitt album "Give the people what they want". I juli släpptes en två timmar lång dokumentär om hennes liv, "Miss Sharon Jones".