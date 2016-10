Trots att Shakespeares dramer i så hög grad är språkliga konstverk har de många gånger filmatiserats med stor framgång – inte minst under stumfilmseran. Pjäserna tycks tåla omvandlingen till såväl ­action och film noir som till romantiska komedier och samurajepos.

Leonardo DiCaprio i ”Romeo + Julia” från 1996. Foto: IBL

I sin både bitska och lärda bok ”30 great myths about Shakespeare” från 2013 gör Oxford­forskarna Laurie Maguire och Emma Smith upp med en rad myter kring Shakespeares liv och verk. Främst riktar de in sig på hur vi hanterar historiskt material – eller avsaknaden av detsamma – och noterar hur påståenden tenderar att etablera sig som sanningar om de ­upprepas tillräckligt ofta. Två handlar om Shake­speares förhållande till filmen: ”Om Shakespeare levt idag skulle han ha verkat i Hollywood” och ”Det går inte att göra Shakespeare rättvisa på film”.

De som vill placera Shakespeare i Hollywood ser gärna paralleller mellan hur två ”drömfabriker” växte fram med 300 års mellanrum: den engelska kommersiella teatern under Shakespeares tid respektive filmen kring sekelskiftet 1900. Båda blev snabbt enormt populära och ledde till produktionen av mängder verk om kärlek – gärna olycklig med dödlig utgång – svek, mord, intriger och politiska rävspel. Och naturligtvis komik, romantik och en god dos verklighetsflykt.

Båda drömfabrikerna verkade lite avsides – Londonteatrarna höll till på South Bank bland bordeller och krogar, medan filmen tog fart i yttersta västern, inte långt från mexikanska gränsen, i Hollywood, Kalifornien. Och båda hamnade snabbt i vanrykte och tilldrog sig omgående makthavarnas intresse. Övertramp av politisk, religiös eller erotisk natur straffades utan pardon.

Scen ur "Kung John" från 1899, den första Shakespearefilmatiseringen.

Stumfilmen tog sig också an Shakespeare utan problem. De äldsta bevarade exemplet utgörs av några fragment ur en filmatisering av ”Kung John” från 1899 med den uppburne Herbert Beerbohm Tree i titelrollen. Under stumfilmstiden gjordes hela 400 filmer utgående från bardens verk. Ofta rörde det sig om kortare fragment ur scenföreställningar, eller så satte man en kamera på parkettplats och filmade av en scenföreställning. Många filmer har därför ett större teaterhistoriskt än film­historiskt intresse. Men det gjordes också ambitiösa filmer, ofta som en svit levande tablåer med ­texter emellan – ett fint exempel är Percy Stows ”Stormen” från 1908, som bjuder på både bildskön natur, scenografi, trickfilm och en dramatisk, primitiv animation.

I kväll inleder Cinemateket i Stockholm en serie visningar av klassiska Shakespearefilmatiseringar.

Svend Gades danskproducerade ”Hamlet” från 1920 med Asta Nielsen i titelrollen tog sig friheter med förlagan: samtidigt som drottningen föder en flicka nås hovet av beskedet att kungen stupat, ­varpå man påstår att drottningen fött en manlig arvtagare. Kungen är dock inte död utan återvänder, men Hamlet tvingas fortsätta spela man, med alla komplikationer det innebär när han växer upp. När Hamlet i slutet dör lägger den trogne Horatio handen på likets bröst och känner ett kvinnobröst. Han blickar upp mot himlen och sista texten lyder: ”Nu förstår jag varför jag alltid känt så starkt för denna prins.”

Asta Nielsen som Hamlet i Svend Gades regi (1920).

Efter ljudfilmens genombrott gick det trögare för Shakespeare. Flera prestigeladdade projekt gjorde fiasko under 30-talet. Under hela ljudfilmens historia har det faktiskt bara producerats mellan 40 och 50 regelrätta filmatiseringar av Shakespeares pjäser (räknar man med tv-produktioner, kortfilmer, filmade scenuppsättningar och filmer som mer ­indirekt bygger på Shakespeare, som ”West side story” och ”Shakespeare in love”, blir listan naturligtvis betydligt längre). Vissa har till och med ­hävdat att ljudfilm och Shakespeare i grunden är oförenliga, bland dem teater- och filmregissören Peter Brook, som skrivit att styrkan i en Shake­spearepjäs är att den utspelas ”ingenstans” – och därför inte ska fjättras vid en speciell epok eller ett specifikt politiskt sammanhang. Trots dessa dubier gjorde Brook film av ”Kung Lear” 1971, inspelad i Danmark i ett kargt, öde vintrigt landskap, mer symboliskt än verkligt.

Problemet är att Shakespeares dramatik i så hög grad bygger på språket och skådespelarens gestaltning av ordet. Han skrev för en teater helt utan illusionsskapande scenografier. Dräkter och rekvisita antydde enbart rollgestalternas status och yrken och var det hela utspelade sig.

Laurence Oliviers ”Henry V” från 1944 blev dock en stor framgång, både prestigemässigt och pub­likt. Första akten utspelas i en rekonstruerad Globe Theatre med en livaktig publik. Sedan ger sig kameran ut i ett studiolandskap inspirerat av medeltida illuminationer, för att landa i en storslaget realistisk skildring av slaget vid Azincourt, det slag som ­pjäsens prolog uppmanar publiken att mana fram i fantasin – Olivier tar med sig Shakespeare från ­teatern via en kulissvärld till en av filmens mest ­omhuldade platser: slagfältet. ”Henry V” Oscar­belönades och det gjorde också Oliviers film noir-inspirerade ”Hamlet” från 1948. Han regisserade också ”Richard III” 1955 med ett nästan uppsluppet tilltal mitt i alla grymheter.

Laurence Oliviers ”Henry V” från 1944.

Litteraturvetaren Harry Keyishian skriver i antologin ”The Cambridge companion to Shakespeare on film” (2007) att Shakespeare aldrig utgjort någon egen filmgenre utan i stället självklart passat in i de rådande. Han tar ”Hamlet” som exempel på en pjäs som sett ut på många olika sätt på vita duken. Laurence Oliviers ”Hamlet” är en klassisk film noir med dunkla miljöer, låg kamera och kontraster mellan ljus och mörker – även intrigen är ju klassiskt noir-­artad, med mord och svek; Grigorij Kozintsevs filmatisering från 1964 är en bred episk och visuellt poetisk tolkning där också musiken av Dmitrij ­Sjostakovitj har en bärande roll; 1990 förvandlade Franco Zefferelli pjäsen till en actionfilm med Mel Gibson i huvudrollen; 1996 gjorde Kenneth Branagh ett troget fyratimmarsepos, och år 2000 förlade ­Michael Almereyda handlingen till det multinationella företaget Denmark Corporations huvudkontor i New York, där en djupt sorgsen Ethan Hawke som Hamlet registrerar vad som sker runt omkring honom med en videokamera.

Ethan Hawke som Hamlet (2000).

Ofta framhålls Akira Kurosawas ”Blodets tron” från 1956 som den främsta av alla Shakespeare­filmatiseringar. Handlingen följer troget ”Macbeth”, tonträffen är förvånansvärt god när barbariet och maktgalenskapen översätts från engelsk medeltid till japanskt samurajvälde. Dock är inte en endaste replik hämtad från Shakespeares pjäs. 1985 byggde Kurosawa sin storslagna ”Ran” på ”Kung Lear” men det är en friare tolkning där bland annat de tre döttrarna blivit bröder.

Orson Welles tre Shakespearetolkningar, ­”Macbeth” (1948), ”Othello” (1952) och ”Falstaff” (1965), alla med honom själv i titelrollerna, är idag självklara klassiker. I ”Falstaff” ställde han samman scener ur de två delarna av ”Henrik IV” till ett nytt, ganska svart drama.

Med ”Så tuktas en argbigga” från 1966 och ­”Romeo och Julia” från 1968 skapade Franco Zeffirelli de första riktigt stora Shakespeare-succéerna på film. Båda är överdådiga och färgstarka, mas­scenerna magnifikt koreograferade. Ryktena om Elizabeth Taylors och Richard Burtons stormiga äktenskap kryddade säkert anrättningen i det förra fallet, medan den 16-årige Leonard Whiting och den 14-åriga Olivia Hussey som Romeo och Julia ­lyckades nå en mycket ung publik. 28 år senare strömmade en lika ung publik till Baz Luhrmanns ”Romeo + Julia”, förlagd till ett nutida fiktivt Verona Beach, med blankversen intakt och med Leonardo DiCaprio som Romeo och Claire Danes som Julia.

Leonard Whiting och Olivia Hussey som Romeo och Julia i Franco Zeffirellis film från 1968. Foto: IBL

”Stormen” har fått två fantasifulla och spännande tolkningar av Derek Jarman (1979) respektive Peter Greenaway (”Prosperos böcker”, 1991). Hos Jarman är den öde ön ett lätt förfallet palats, medan samspelet mellan Prospero och dottern Miranda står i centrum. Hos Greenaway är Prospero ensam i centrum, spelad av John Gielgud som reciterar hela texten i ett överdådigt och färgstarkt myller av akrobater, dansare och stumma rollpersoner.

Den brittiske regissören och skådespelaren Kenneth Branagh har främst satt fart på komedierna, som annars är de minst filmade, bland dem den glatt käbblande ”Mycket väsen för ingenting” (1993) och ”Kärt besvär förgäves” (2000) – den senare i form av en 1930-talsmusikal. 2006 gjorde han en ­intim, sparsmakad ”Som ni vill ha det”.

Emma Thompson och Kenneth Branagh i ”Mycket väsen för ingenting” (1993). Foto: IBL

Så: skulle Shakespeare ha sökt sig till ­Hollywood om han var verksam idag? Vem vet? En kvalificerad gissning är att han med hela sitt geni ivrigt skulle vrida och vända på alla tillgängliga medier för att se hur han skulle utnyttja dem bäst. Den andra ständigt upprepade sentensen, att hans pjäser inte fungerar som filmer, har väl dock en gång för alla vederlagts av den moderna filmhistorien. Men den rymmer förstås ett uns av sanning: att överföra hans teaterstycken till ett annat medium är nästan aldrig en okomplicerad procedur. Det är ingen slump att de flesta av de regissörer jag nämnt också har en bakgrund inom teatern.

Men det är för all del inte bara på teatern och filmduken som man kunnat ta del av Shakespeares verk. Pjäserna trycktes i bokform redan 1623, och från mitten av 1700-talet gavs de ofta ut i illustrerade upplagor, så den läsande ”publiken” var nog hans största. Inte många författare har väl heller satt lika djupa spår inom bildkonsten som Shakespeare: konstnärer som William Hogarth, William Blake, Eugène Delacroix och prerafaeliterna återkom ständigt till hans verk. I och med att scentekniken utvecklades under 1800-talet blev uppsättningarna alltmer spektakulära, med rena dioramaeffekter och mängder av statister.

Det är med andra ord lätt att se ivern under stumfilmseran att ta sig an Shakespeare som en ­visuell vidareutveckling, som leder till ett nytt experimentfält där sprängkraften i hans dramatik får nya förutsättningar. Där det återigen står klart att det ska mycket till för att allmängiltigheten i hans dramer inte ska skina igenom, oavsett medium och var man placerar dem i tid och rum.