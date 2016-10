Höstmörket är här och i mitt fall innebär detta också en påtaglig trötthet. Även om jag försöker hålla mig pigg genom att konsumera orimliga mängder kaffe vet jag att det bästa sättet att motverka trötthet är att få tillräckligt med sömn. Just nu sover jag ungefär sex timmar per natt och tvivlar på att det räcker för mig. Men vad innebär egentligen ”tillräckligt med sömn”? Margaret Thatcher hävdade att hon klarade sig på fyra timmars sömn medan sångerskan Mariah Carey påstår att hon måste sova 15 timmar per natt för att fungera optimalt. Vad säger vetenskapen om människans sömnbehov? Klarar vi oss på bara sex timmar sömn?