Sex höjdpunkter under konstvåren 2017

"Marina Abramovic. The cleaner", Moderna museet, Stockholm. 18/2–21/5.

En av konstvärldens absoluta superstjärnor tillägnas sin första stora retrospektiva utställning i Europa. Här visas verk från den serbiska performancekonstnärens vilt banbrytande 60- och 70-tal fram till i dag, däribland de kontroversiella installationerna "Rhythm 0" och "Thomas Lips". Var beredd på trängsel. Abramovic är en sällsynt effektiv publikmagnet. I juni flyttar utställningen till Louisiana i Danmark.

"Sven Nordqvist. Pettson & Co", Galleri 5, Stockholm. 11/3–10/9.

70 år fyllda fortsätter Sven Nordqvist att skapa hyperdetaljerade bilder som kryllar av liv och rörelse. I samarbete med Dunkers kulturhus har Galleri 5 i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm byggt en interaktiv version av hans originalteckningar. Utställningens scenografi är signerad Petter Ljungberg. Besökare kan gå på skattjakt, pyssla eller välja att bli stående i stilla förundran över Nordqvists parallella universum.

"Gerda Wegener & the Danish girl", Millesgården, Stockholm. 4/2–14/5.

Danska Gerda Wegeners liv har blivit ett samtalsämne i tiden sedan hon gestaltades av Alicia Vikander i storfilmen "The Danish girl". Men även under sin livstid – hon dog 1940, 54 år gammal – var hon ett omsusat namn i konstvärlden. Hennes sensuella porträtt av moderna och självsäkra kvinnor retade gallfeber på danskarna. I Paris gjorde hon succé, tre av hennes verk köptes in av Louvren. Här visas målningar i samarbete med det danska konstmuseet Arken.

"Kent Klich. Gaza works", Hasselblad Center. Göteborg. 27/5–16/9.

Den tidigare Magnumfotografen Kent Klich har länge skildrat den skarpladdade tillvaron på Gazaremsan med en blick som skiljer sig från krigskorrarnas. I utställningen "Black Friday" visade hans bilder platser där människor omkommit efter en bombräd mot staden Rafah 2014. Inte en kropp syntes, men döden var ändå högst närvarande. Utställningen "Gaza works" samlar hans mångåriga arbete i konfliktzonen. Den innehåller även helt nya bilder.

"SculptureMotion", Wanås Konst. Knislinge. 7/5–5/11.

Wanås Konst i norra Skåne firar 30-årsjubileum med en utställning som fokuserar på rörelse. Det framstår möjligen som ett något märkligt tema för en utställning som omfattar skulpturer. Men kombinationen rörelse och skulptur har utforskats länge inom konsten och här fördjupas frågan ytterligare. Bland de medverkande i Wanås grupputställning märks den amerikanske koreografen William Forsythe som för första gången har skapat konst för utomhusmiljö.

"Knutte Wester. Horungen", Nordiska akvarellmuseet. Skärhamn. 12/2–23/4.

Under tidigt 1900-tal föds konstnären Knutte Westers farmor. Eftersom modern är ogift stämplas barnet som horunge och fördrivs från föräldrahemmet. Drygt 100 år senare skapar Wester en akvarellmålning om dagen under fyra års tid med scener ur hennes liv, bilder som sedan blir ryggraden i den internationellt uppmärksammade dokumentärfilmen "Horungen". Nordiska akvarellmuseet visar både filmen och målningarna.