Sex är viktigare än nyheter

Det finns en helt orange meteorolog i rutan på KCAL News, den lokala nyhetsstationen i Los Angeles, som heter Dallas Reines.

Det låter som ett artistnamn och med tanke på staden han sänder från skulle det möjligtvis kunna vara det. Han ser lite ut som en artist. Det breda leendet är bländande blått och det ser ut som att han står i medvind och rapporterar om väderleken. Eller sitter i en snabb bil. Frisyren står liksom rakt bak. Han är en ”Ron Burgundy” i väderbranschen. ”I look good. Come and see how good I look”, som Will Ferrells karaktär sålde in sig i filmen ”Anchorman”.

En av de kvinnliga meteorologerna blev överrumplad med en kofta i direktsändning.

Och de senaste veckorna har Dallas haft en hel del tid i rutan, när han i den regntörstande staden kunnat rapportera om vinterns generösa stormar. 216 procent nederbörd över det normala. Äntligen kan folk spola i toaletterna med gott samvete. Generellt är de verkligen underhållande, de lokala nyheterna i Los Angeles. Men presenterade på ett deprimerande daterat vis. Inte (bara) på grund av innehållet, som skiljer sig bjärt från TV 4:s lokala Sverige-sändningar: En Stålmannen-imitatör har blivit bestulen på sin cape, Oscarsnomineringarna tillkännages, köttbuljong är den ”nya” grönsaksjuicen. Lättare jordbävningar och trafikstockningar får också utrymme. Och allvarligare saker som rån, mord och droghandel. Men paketeringen är som hämtad från 90-talet. Voluminösa, lagda frisyrer och kakiga sminkningar. De kvinnliga nyhetsankarna har på sig partyklänningar och lösögonfransar. Det ska vara sexigt. Och är sexistiskt. Överlämningarna mellan de flygande reportrarna och studion är nästan som verbala klappar på rumpan. På KCAL News tas nyheterna med en klackspark och innehållet är sekundärt.

Det var också på denna kanal som en av de kvinnliga meteorologerna blev överrumplad med en kofta i direktsändning. Något hade hänt med kvällens tilltänka outfit och i sista sekund fick hon ta på sig någon sorts backup-klädsel: en svart kort paljettklänning. Detta var av oklar anledning för mycket för folk hemma i sofforna som annars förmodas uppskatta det lättklädda reportermodet, och det vällde in samtal och mejl från upprörda tittare. Därför sträckte någon i produktionen fram en grå ylletröja mitt i sändning som kvinnan motsträvigt och generat fick ta på sig. ”Vi får massor av mejl”, hördes en mansröst säga och hängde därmed ut henne totalt.

Det var stora nyheter när Megyn Kelly, Fox News-ankaret som Donald Trump anklagade för att ha haft ”mens” när hon krävde svar av honom under en president-debatt, släppte sin biografi ”Settle for more”. Där beskriver hon det diskriminerande klimatet på den republikanska tv-kanalen Fox, och hur hon blivit erbjuden att avancera i graderna om hon ställde upp på sexuella tjänster. Den före detta chefen Roger Ailes fick i höstas avgå efter att ett annat nyhetsankare på kanalen anklagade honom för sexuella närmanden. Det är inte lätt att vara kvinna i amerikansk tv. Eller någon annanstans heller. Och det blir sannerligen inte enklare med den kvinnofientlige Donald Trump vid makten. Hemska tider. Det är lättare att vara Dallas Reines och dansa runt i rutan med sin fjäderlätta Hollywood-karisma, hur bedrövlig den än må vara. Det är ingen som ber honom ta på sig en kofta, även om de borde.