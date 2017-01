La La Land

Betyg: 5 av 6

”We worship everything and value nothing”, säger huvudpersonen Sebastian en stund in i den här filmen. Han talar om Hollywood, men repliken är också skriven som ett ironiskt facit till filmen själv. För Los Angeles-sagan ”La La Land” är en berättelse som både vördar och värdesätter, en som visserligen befäster stadens självbild som världens nöjescentrum, men som också förvaltar en av dess mest klassiska genrer: den romantiska musikalen.

På ett sätt kan man förstås se Damien Chazelles film som ett exempel på branschens nyuppväckta vurm för sång och dans – från ”Pitch perfect” till ”High school musical” och ”Glee” – men ”La La Land” har väldigt lite gemensamt med dem. Inte heller Baz Luhrmanns ”Moulin Rouge” är en särskilt relevant jämförelse: Chazelle är en mycket subtilare berättare, någon som använder musikalens romantiska och grandiosa förutsättningar utan att helt uppslukas av dem.

Huvudpersonerna heter Sebastian och Mia – Ryan Gosling och Emma Stone – och båda tillhör Hollywoods proletariat. Han är en tjurig jazzpurist som vill öppna en klassisk jazzklubb, och vars mest älskade ägodel är en pall som tillhört Hoagy Carmichael. Hon är skådespelare och varvar ändlösa auditions med att kränga sojalatte och glutenfritt bakom en kafédisk på Warner Brothers studioområde.

Annons X

Första gången de möts ger de varandra fingret i en motorvägskö, andra gången knuffar Sebastian undan Mia när hon vill berätta hur tagen hon blivit av hans pianospel. Tredje gången möts de på ett poolparty där Sebastian spelar synth i ett coverband specialiserade på 80-talshits. Mia ger igen för knuffen genom att be dem spela A Flock of Seagulls ”I ran” – en låt vars pianoriff kräver exakt två fingrar – och därefter promenerar de från festen och rakt in i en romans.

Knäckfrågan uppstår snart: hur ska de båda kunna uppnå sina drömmar utan att behöva kompromissa med sin kärlek eller med sin överlevnad?

”La La Land” är mycket på en gång: romans, kulturkritik, coming-of-age, komedi. (Den är även en synnerligen skev skildring av jazzgenrens återväxt, men det förtjänar en egen analys.) Men filmen är framför allt en kärleksförklaring från Hollywood till Hollywood, en berättelse som excellerar i självbespegling men som ändå, eller kanske just därför, är djupt förförisk. Chazelle har skickligt vävt in hela myten om Tinseltown, från motorvägsköerna till poolpartyna och Priusbilarna, och krönt det med ett ultraromantiskt bildspråk dränkt i pasteller och palmer. Och musiken, signerad Justin Hurwitz, är svängig, lite teatralisk och alldeles lagom sentimental.

Emma Stone och Ryan Gosling. Foto: Dale Robinette/Nordisk film

Varken Emma Stone eller Ryan Gosling är mycket till sångare om man ser till omfång och teknik – Gosling sjunger med samma smånasala mummel som han talar, Emma Stone sjunger rent men tunt – men deras inbördes kemi är desto kraftfullare. Bristen på sångskolning rimmar dessutom väl med både storyn och deras roller: musiken är medlet, snarare än målet, i ”La La Land”.

Förutom inledningsnumret där en hel motorvägspåfart förvandlas till ett dangolv – filmat i en enda halsbrytande tagning – är det inte en musikal som vräker på med den sortens genomkoordinerade showbizglamour som präglar till exempel ”Singin’ in the rain”, utan man jobbar snarare med melankoli och återhållsamhet, mest imponerande i ett ljuvligt nummer på Griffithobservatoriet där Mia och Sebastian bokstavligen dansar ensamma genom rymden.

Även det faktum att det är en samtida historia bidrar till att ”La La Land” undviker att drunkna i kitsch och pastisch – filmen befinner sig visserligen i en tradition, men den står i dess frontlinje, är lika intresserad av att förnya som att förvalta. Jacques Demys ”Paraplyerna i Cherbourg” och nämnda ”Singin’ in the rain” har lyfts fram som inspiration, inte minst av skådisarna själva, men jag tänker flera gånger snarare på Blake Edwards och Henry Mancinis filmversion av Truman Capotes ”Breakfast at Tiffany’s” (1962), även den en modern musikal om ett par drömmare som försöker omdefiniera sig själva i storstans frihet.

Om ”La La Land” verkligen är det mästerverk den vill vara är lite för tidigt att säga. Likaså om de där 14 Oscarsnomineringarna kanske egentligen lika mycket handlar om att Hollywood älskar att kyssa sin egen spegelbild. Men en svårslagen bioupplevelse är det, sensuell, skimrande och svindlande vacker. Se den på stor duk och med vidöppet hjärta.