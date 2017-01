Mindre uppskattad än DJT? Foto: Paul Drinkwater

Donald Trump gläder sig i några tweets nyss över att Arnold Schwarzenegger inte få lika bra ”ratings” som Trump fick en gång i tiden då han blev världsberömd i hela USA för realitysåpan ”The Apprentice”.

Trump konstaterar nöjd att den tidigare guvernören i Kaifornien och filmstjärnan ”got ”swamped” (or destroyed) by comparison to the ratings machine DJT”. Men DJT tillägger i nästa tweet att Schwarzenegger stödde Hillary Clinton och guvernör John Kasich i valkampen förra året.

Det senare ska väl förklara att det nya upplägget för ”The Apprentice” i sin första episod fått sämre ”ratings”. (Om detta stämmer har jag inte kollat, när det gäller fakta kan man aldrig lita på Trump men här är vad Wikipedia) berättar.)

Detta är inget jag hittart på utan det är autentiska tweets från den person som om precis två veckor blir USAs president.