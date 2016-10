Republikanen Donald Trump köpte sig lite mer tid i söndagskvällens presidentdebatt. Demokraten Hillary Clinton var lika väl förberedd som första gången och nu som då la ut beten som han inte kunde låta bli att hugga på – men han lyckades parera ämnet sex och få in några vassa pikar.

Foto: AP

WASHINGTON Kroppsspråket i det aggressiva utbytet kommer att låna sig till många satirprogram. Clinton med arg stålblå blick, ibland med en överseende skakning på huvudet eller ett utmattat skratt. Trump som vandrade över golvet som en osalig ande och återkom till Clintons ”dåliga omdöme” med en överlägsen min.

Hillary Clinton vände sig direkt till den som ställde frågorna i publiken i St. Louis och redogjorde sakligt för sina förslag parallellt med attacker mot Trump. Han hade övat mer än inför den första debatten 26 september och stärkte sannolikt sin ställning bland anhängarna genom att ständigt återkomma till kodord, till exempel fängelse, som upprepas bland Hillarymotståndarna. Hans fiender däremot tog fasta på nya bevis på hans bristande insikter i hur världen ser ut, särskilt i Syrien och Ryssland – och beklagade det sorgliga i att nivån i denna valrörelse är så låg, ordet rännsten dyker upp ofta, den efterlysta djupt kända ursäkten kom knappt heller.

Termen ”oktoberöverraskning” avser normalt en händelse som kan skaka om valrörelsen i slutskedet. Nu har överraskningarna avlöst varandra: Trumps miljardförlust och grova sexuella uttalanden – och en presskonferens med kvinnor som anklagat Bill Clinton för sexuella övergrepp.

Annons X

Kan det komma en överraskning till? På måndagsmorgonen ska republikanska toppgarnityret träffas för att diskutera strategin under de fyra veckor som återstår till valet. Partiledningen RNC, Republican National Committee, hade hittills svarat för en del av Trumps maskineri ute i delstaterna eftersom var sen med att samla in kampanjmedel och att öppna kontor. Nu överväger RNC att dra in stödet och istället koncentrera sig på kandidater längre ner på valsedeln.

Med andra ord har partiet mer eller mindre gett upp Vita huset och satsar på att behålla majoriteterna i kongressen. Krav på att Trump måste hoppa av har hörts och kan tillta efter söndagens dramatik med flera sidospår. Till exempel rykten om fler graverande bandupptagningar och det faktum att vicepresidentkandidaten Mike Pence höll sig undan.

Men det är troligen för sent, valsedlarna är tryckta och upp till en halv miljon väljare har redan röstat. Om presidentkandidaten dör, blir sjuk eller bestämmer sig för att ge upp är det RNC som beslutar om ersättare i en komplicerad och tidsödande procedur.

Om Trump klarar den här krisen betyder det att han har en säkrare politiskt väderkorn än så gott som alla förståsigpåare, utöver de tappra men bitvis utmattade talesmän som försvarar honom i paneler i tv. De upprepar mantran som att Hillary Clintons handlingar medfört att människor dött (terrorattacken i libyska Benghazi) och att hon aldrig skapat några jobb (utom i federala polisen FBI som utrett mejlservern).

Att dra upp Bill Clintons 1990-talsskandaler stöter troligen bort alla utom de redan frälsta och är ett flagrant brott mot politikregeln om att val handlar om framtiden, inte det förflutna. Den stora utmaningen för Trump består i att locka till sig f-l-e-r väljare och inget som hänt de senaste dagarna lär göra det.

Hillary Clinton har dessutom fler och bättre så kallade surrogat – till exempel Barack Obama som ska kampanja på tisdag i viktiga swingstaten North Carolina och Michelle Obama i New Hampshire på torsdag. Men Clintons problem består. Allt för många säger att de inte litar på henne och i synnerhet unga väljare är ljumma inför henne.

Tv-klipp: Tre hetaste minuterna från i natt (extern länk)

Läs även Trump kan tacka Clinton om han överlever det här