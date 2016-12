Segerfesten i Österrike – en signal till Europa

Segerrusiga anhängare firar. Foto: Tomas Lundin

WIEN Salen är sprängfylld och folk dansar så gott det går i trängseln. De sjunger: ”We are the Champions” och ”Power to the People. Musik dånar från högtalarna.

Så kommer kvällens segrare.

Alexander Van der Bellen skrider fram genom en gata i den jublande folkmängden. På en jättelik videoskärm visas bilder från valrörelsen till tonerna av låten ”I am from Austria” som ha blivit Alexander Van der Bellen signum undervalrörelsen. Underförstått: jag är stolt över att komma från Österrike.

– Vi har visat Europa och världen att det går!

– Vi har visat att väljarna vill ha ett öppet, liberalt och tolerant samhälle som skyddar minoriteter, ropar Alexander Van der Bellen.

Alexander Van der Bellen låter sig hyllas. Foto: Tomas Lundin

Detta val, säger Österrikes kommande president, är en signal till Europas huvudstäder och till människorna i Europa att de gamla idealen från den franska revolutionen fortfarande spelar en roll.

En väljarundersökning som publicerades sent på kvällen visar att det framför allt var EU-frågan som mobiliserade väljarna och fick dem att sluta upp bakom Alexander Van der Bellen. 67 procent av hans väljare uppgav också att det viktigt att ha ett statsöverhuvud som kan representera Österrike utomlands, enligt forskningsinstitutet SORA.

För Norbert Hofers väljare var de viktigast motiven att han lyssnade på väljarna och att han inte tillhörde det politiska etablissemanget.