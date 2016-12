Svenskarna har nästan 900 miljarder kronor placerade i blandfonder, den typ av fonder som placerar i både aktier och räntor. I november var blandfonderna den enda kategori där svenskarna satte in mer pengar än man tog ut, medan alla andra fondtyper uppvisade utflöden. Kanske är det en Trump-effekt – oro kring vad Trump kan ställa till med lockar många att välja en fond som är ett mellanting mellan en ränte- och aktiefond. Hittills i år har 18 miljarder gått in i blandfonder, mest bland alla fondtyper. Den kategori som har fått näst mest, aktiefonder, har fått in hälften så mycket.