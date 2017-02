Se de fantasieggande ”smurfhusen” i den unika byn

Mjukt och kantigt

Kulturhuset Foto: Södertälje kommun

I Kulturhuset vävs mjuka och kantiga former in i varandra. Fönstren har olika karaktär, med former och kulörer som ska spegla den invändiga verksamheten. Den danskfödde arkitekten Erik Asmussen skapade en miljö som både var förankrad i svensk träbyggnadstradition och den antroposofiska formläran.