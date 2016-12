Bilden visade blodigaste dagen i USA:s historia

Lunch atop a Skyscraper Foto: Wikipedia - okänd fotograf

Ikonisk bild från New York

”Lunch atop a Skyscraper” är ett svartvitt fotografi taget 1932 under byggandet av RCA Building, den största byggnaden inom Rockefeller Center i New York. Fotografiet föreställer elva män som äter lunch, sittande på en svetsad balk med fötterna dinglande 256 meter ovanför New Yorks gator. Männen bar ingen säkerhetssele vilket kan kopplas till den stora depressionen då personer var villiga att ta vilka arbeten som helst oavsett säkerhetsrisken.