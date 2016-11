SDU-topp på Breitbart: Stockholm – en våldtäktsstad

Under måndagen stod det klart att Trumps förre kampanjledaren Steve Bannon tar klivet in i Vita huset och blir chefsstrateg och rådgivare i Trumpadministrationen.

Beskedet har väckt stark kritik i USA.

Orsaken är att Steve Bannon tidigare var chef för den kontroversiella sajten Breitbart, ett forum för den så kallade alt-right-högern. Sajten har kallats konspiratorisk och bland annat nyhetsbyrån Reuters har gjort kopplingar till nynazism och vit makt-rörelsen. Oberoende kandidaten Evan McMullin var en av dem som reagerade starkt:

Will any national level elected GOP leaders condemn @realDonaldTrump's appointment of anti-Semite Steve Bannon to s… https://t.co/DjeOWgaFxj

Liksom John Weaver, som arbetade nära Ohio-guvernören och republikanske presidentkandidaten John Kasich.

The racist, fascist extreme right is represented footsteps from the Oval Office. Be very vigilant America.