Schough: "Tyskland har hela paketet"

Statistiken går inte att skoja bort: Sedan Champions League fick sin nuvarande spelform så har samtliga svenska lag som stött på tyskt motstånd förlorat. Och det svenska landslaget har förlorat de tio senaste mötena i mästerskapssammanhang – allra senast OS-finalen i Rio de Janeiro.

– Men är det någon gång någon ska slå dem så är det väl nu Eskilstuna United ska slå Wolfsburg. Det vore fantastiskt bra om vi kunde vinna på hemmaplan. Min största rädsla är att det ska rinna iväg, säger Olivia Schough, som inte kunde annat än skratta när Sverige lottades mot just Tyskland, samt Italien och Ryssland, i EM-slutspelet nästa sommar.

– Vi dras till varandra. Det är nästan som att vi är lite kära. Jag var inte förvånad alls.

Hon spelade själv i Bayern München 2014 och ser tydliga likheter mellan den tyska landslags- och klubblagsfotbollen.

– Det är hårt arbetande lag. Alla kämpar för varandra och de har många individuellt skickliga spelare. Tyskland har hela paketet.

– Klimatet där är jäkligt tufft. De som klarar det blir nog jäkligt starka av det, men de kanske tappar många världsspelare på vägen. De som inte tycker det är kul att tränaren bara skäller på en.

Det tvåfaldiga Champions League-mästarlaget Wolfsburg, med Nilla Fischer i laget, kan få sig en smärre snöchock på Tunavallen. Det ska inte vara någon fara för planen, trots det ymniga snöfallet över Mälardalen de senaste dygnen.

Schough hoppas att vädret kanske kan vara till Eskilstunas fördel. Själv minns hon en snömatch från sin tid i ryska Rossijanka, borta i Perm, vid foten av Uralbergen.

– Ingen pratade typ med mig för att de inte pratade engelska, så jag fattade inte att vi ens skulle iväg. Jag kom till samlingen i bara en tröja och de sade att "eh, maybe you need a jacket". Så jag fick en jacka men hade inte något underställ eller något, så jag frös nästan ihjäl den matchen. Men det var bara att bita ihop och köra.

Eskilstuna har samtliga spelare tillgängliga, och trots att styrkeförhållandet mellan lagen är lite skevt tänker tränaren Viktor Eriksson inte parkera snöplogen framför det egna målet.

– Det är 180 minuter fotboll som ska spelas och det går inte om du inte har en idé för vad du ska göra när du har bollen. Nyckeln är att hitta balansen och inte bjuda på något, säger han.