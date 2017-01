”Satsa på hamnen som ger tillväxt – Göteborg”

De stora investeringar som krävs för att ett land ska kunna ta emot oceangående trafik gör det klokare att identifiera en hamn (Göte­borg) som landets huvudsakliga godsnav, skriver Olaf Merk. På bilden syns världens största containerfartyg MSC Maya i Göteborgs hamn. Foto: Adam Ihse/TT (Arkiv 2015)

DEBATT | GÖTEBORGS HAMN

Sveriges strategiska handelsport är Göteborgs hamn.

Sverige lägger 4,4, procent av BNP på offentliga investeringar i infrastruktur – en av de högsta andelarna i hela OECD. I motsats till de flesta OECD-länder har inve­steringarna dessutom ökat under de senaste åren. Resultatet är en stark och välfungerande infra­struktur för godstransporter. Det visar OECD-rapporten ”Promoting and Wellbeing in Sweden”, som publicerades tidigare i höst.

Rapporten visar också att den maritima infrastrukturen i Sve­rige, precis som i andra kust­natio­ner, är i behov av en uppgradering. Detta för att även fortsättningsvis kunna attrahera de stora oceangående container­fartygen som står för direkt­trafiken till andra världsdelar.

För att kunna ta emot den snabbväxande flottan av allt ­större megafartyg – de största med kapacitet över 18 000 con­tainrar – måste hamnar inve­stera i djupare farleder, starkare kajer samt större uppställnings­ytor för gods. Rapporten ”The Impact of Megaships”, som International Transport Forum vid OECD publicerade förra året, ­visar tydligt på dessa behov.

För att behålla sin position som Sveriges handelslänk till världen är det nödvändigt att Göte­borgs hamn står sig i den inter­nationella konkurrensen. Tillgängligheten till hamnen måste förbättras genom djupare farleder och ökat djup invid ­kajerna i containerterminalen.

Det är stora investeringar att besluta om, beslut som tydliggörs och underlättas med en natio­nell hamnstrategi som tydligt beskriver varje hamns specifika roll för svensk ekonomi och handel. En sådan strategi skulle vara till stor nytta för att ytter­ligare utveckla Sveriges godstransporter.

Tidigare har avvägningar gjorts mellan effektivitet och regio­nal rättvisa; även om det ­varit mer effektivt att satsa på en huvudsaklig containerhamn så har det varit mer regional­politiskt rättvist att upprätthålla många containerhamnar. Men nu har den kraftiga storleks­ökningen på containerfartyg ändrat helt på förutsättningarna. De stora investeringar som krävs för att ett land ska kunna ta emot oceangående trafik gör det klokare att identifiera en hamn (Göte­borg) som landets huvudsakliga godsnav.

Ett sådant fokus skulle ge svensk industri en starkare handels­port, effektivare transporter samt fler direktlinjer till växande marknader världen över.

Olaf Merk

hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum vid OECD

Olaf Merk Foto: Pressbild