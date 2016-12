Flygbolaget SAS ska återigen spara mer. Men framför allt tänker ledningen rikta in sig allt mer på fritidsresenärer och slakta en av sina heligaste kor. För att få ned kostnaderna vill SAS-chefen börja anställa personal vid en europeisk bas utanför Skandinavien.

Foto: Terje Pedersen/TT

För alla som gillar att flyga iväg finns det mycket att glädja sig åt. Biljettpriserna går stadigt ned och ser ut att fortsätta i samma riktning under överskådlig tid.

Dessutom ökar hela tiden utbudet av resor. Ett litet exempel på det kom under tisdagen när det blev klart att Easyjet, Europas näst största lågkostnadsbolag, snart också börjar flyga från Arlanda till London.

Men om resenärerna kan dra nytta av prispressen så ställer den till rejäla problem för flygbolag som SAS, som till exempel har en omfattande trafik från Stockholm till London där nu konkurrensen ökar ytterligare.

SAS har nu i och för sig arbetat länge med att dra ned bolagets kostnader och har tagit stora steg. Problemet är bara att det inte räcker till när biljettpriserna gått ned så kraftigt att SAS för en given flygsträcka under senaste kvartalet fick in 9 procent mindre än under motsvarande period året före.

Även kostnaderna har gått ned, men inte lika mycket och det ligger bakom att SAS ledning nu vill spara ännu mer. De planerade besparingar på 700 miljoner kronor som skulle genomföras under 2017-2019 blir nu i stället drygt dubbelt så stora.

Ska man tro SAS ledning räcker inte det. I synnerhet inte som SAS också pressas av den svaga svenska kronan, av att den norska flygskatten börjat slå igenom och att oljepriset är på väg uppåt samtidigt som troligen även Sverige snart inför en flygskatt.

Bolaget behöver helt enkelt göra mer för att få ned kostnaderna till samma nivå som konkurrenterna. SAS har dessutom behov av att åtminstone delvis ställa om inriktningen på bolaget för att kunna dra nytta av den snabba tillväxt som sker i branschen.

Fritidsresenärerna lockas mest av en sak: låga priser.

Flygandet ökar nämligen i stadig takt men det är framför allt fritidsresandet som ökar och där är det lågkostnadsbolagen som satsat mest. Trots klara förändringar de senaste åren har SAS däremot fortfarande affärsresenärerna i fokus och behöver lägga än större vikt vid fritidsresandet.

Fritidsresenärerna lockas mest av en sak: låga priser. SAS-chefen Rickard Gustafson pratade på tisdagen mycket om hur utmanande det är när man ska konkurrera på en marknad där resenärerna förväntar sig att en resa i Europa "inte ska gå på mer än några hundralappar".

För att klara sig mot lågkostnadsbolagen i den lågpriskampen tittar SAS ledning nu på om de ska gå ifrån sin smått heliga princip att alla anställda ska arbeta med skandinaviska villkor. Genom att anställa en del piloter och kabinpersonal i något annat europeiskt land räknar bolaget med att man kan få ned den samlade arbetskraftskostnaden markant för att därmed hamna lite mer i nivå med lågkostnadsbolagen.

Än så länge finns det inget beslut om att etablera en SAS-bas varken på Irland eller i Storbritannien, två av de tänkbara länder som det spekuleras om, eller på något annat ställe. Först någon gång under andra halvåret 2017 räknar Rickard Gustafson med att ha ett konkret besked att komma med.

För SAS del är det i vilket fall ett vågat projekt. Blir den av handlar det i praktiken om ett slags utflaggning och det kan vara en känslig sak i ett bolag där de tre skandinaviska staterna fortfarande äger nästan hälften av aktierna.

Än så länge är det högst oklart hur stor effekt det egentligen blir av det här och om det i så fall räcker till. Inte minst som konkurrensen nu ser ut att skärpas ytterligare.

För efter många turer verkar värsta konkurrenten Norwegian nu till sist vara på väg att få till ett samarbetsavtal med Ryanair, Europas största lågkostnadsbolag.

Enligt brittiska medieuppgifter kan ett avtal bli klart redan i början av nästa år om att Ryanair ska börja flyga in passagerare till Norwegians långdistansbaser i bland annat Köpenhamn och London. Ryanair ska helt enkelt mata in passagerare från stora delar av Europa som sedan flyger vidare till USA med Norwegian.

Det sätter i så fall än mer press på SAS som de senaste åren satsat mycket på att skaffa nya plan som kan flyga riktigt långt och bygga ut sitt långdistansnät, främst till USA.