Fest på film är sällan särskilt festligt. Och i premiären av Sharon Horgans ”Divorce”, som inleds med ett femtioårskalas, är det en veritabel katastrof. Födelsedagsbarnet Diane avlossar en pistol, hennes man får en hjärtinfarkt och i kaoset som uppstår talar Dianes bästis Frances (Sarah Jessica Parker) om för sin man Robert (Thomas Haden Church) att hon vill skiljas. ”När gick det snett?” frågar han uppgivet. ”Kanske när du skaffade den där mustaschen”, svarar hon. Han spyr i champagneglaset.

Frances och Robert har varit tillsammans i 15 år nånting, har två barn och ett dött sexliv – så till den grad att Frances tagit sig en älskare i form av universitetsläraren Julian med pikant accent (Jermaine Clement från ”Flight of the conchords”). Frances tänker sig att Julian ska ta emot henne med öppna armar efter att hon meddelat sina separationsplaner, men det tänker han inte alls. Hemma igen försöker hon raskt skadekontrollera och skyller skilsmässoivern på chocken från incidenten på festen. Robert köper förklaringen – de båda idkar pliktskyldigt samlag till Al Jarreaus tvåsamhets-hymn ”We're in this love together” – men dagen efter har Robert fått nys om Frances affär med Julian och slänger ut henne.

Det är ett effektivt, späckat pilotavsnitt, regisserat av ”Girls”-regissören Jessie Peretz och med det dystra temat snyggt understruket av den isiga New York-vintern. Fast efter denna braskande upptakt utvecklar sig ”Divorce” inte i den väntade riktningen. Eller såhär: det är inte en serie som försöker säga något nytt eller ens särskilt smart om skilsmässor. I stället förvandlas den till en rätt stillsam närstudie av det praktiska – hur de ska berätta för barnen, hur pengarna ska delas upp. Den har marknadsförts som komedi, men humorn ligger på sin höjd och puttrar i detaljerna.

Sarah Jessica Parker gjort sitt bästa för att tona ner parallellerna mellan ”Divorce” och ”Sex and the city”.

Sarah Jessica Parker, som varit med och producerat, har i marknadsföringen gjort sitt bästa för att tona ner parallellerna mellan ”Divorce” och ”Sex and the city”. Ändå tror jag många kommer att se serien som ett slags pendang till SATC. Dels via den välbärgade New York-kontexten, men också på grund av Parker själv som på gott och ont skulle kunna kallas en signaturskådis – det där sättet att spärra upp ögonen och emfatiskt dunka handflatan mot bröstet har hon slipat på ända sedan ”Girls just wanna have fun”. Bristen på finlir kompenserar hon dock för med en förmåga att framkalla sympati: vi gillar henne, så vi gillar Frances. Och det intressanta är att vi även gillar Robert, som Church gör med sin typiskt bredbenta spelstil. Ingen av dem har skrivits fram som skurk – skuldfrågan är genomgående underordnad – och när Robert upptäckt Frances affär och jämför deras äktenskap med Sandra Bullock och hennes exmake Jesse James är det mer en Hollywoodsk metablinkning än en tittarinstruktion.

HBO har traditionellt varit dåliga på att ta hand om sina mer lågmälda serier. ”Game of tits”, förlåt, ”thrones”, maler på år efter år, medan ”Looking” och ”Togetherness” stängts ner efter bara två säsonger, och man behöver inte vara våldsamt cynisk för att misstänka att den här serien knappast fått en chans om den inte frontats av just den forna kassakon Parker. Just därför törs jag dock hoppas på tålamod med ”Divorce”. Perfekt är den inte, men i all den där glåmiga glädjelösheten gömmer sig genuint egensinne.

Recensionen bygger på de sex första avsnitten av tio.

”Divorce” har premiär på HBO Nordic den 10 oktober.