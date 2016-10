Säpo: IS rekrytering från Sverige har förändrats

En peshmergasoldat tar sig genom en tunnel som IS konstruerat. Foto: Bram Janssen/AP

Europa måste förbereda sig på en våg av IS-krigare som vill återvända om de irakiska regeringsstyrkorna lyckas återta den IS-kontrollerade staden Mosul, varnar EU:s säkerhetskommissionär Julian King för i en intervju med tyska Die Welt.

Anfallet mot Mosul är bara den senaste i raden av motgångar för terrororganisationen IS. Men svenska Säpo bedömer i nuläget inte att antalet återvändare ökar – trots att IS terrorkalifat krympt kraftigt under en längre tid.

”Än så länge ser vi inte att antalet återvändare påverkats märkbart av den senaste tidens händelseutveckling i konfliktområdet”, skriver Simon Bynert, pressekreterare på Säpo, i ett mejl till SvD.

Enligt de senaste siffrorna från Säpo har omkring 300 personer sedan 2012 rest för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak. Ungefär 140 har återvänt.

Men nu har rekryteringen till terrororganisationerna här i Sverige till stor del avstannat.

”Vi ser en tydlig avmattning i resandet till konfliktområdet, där det totala antalet bekräftade och obekräftade resenärer ligger kvar på ungefär samma nivåer som vid årsskiftet 2015–2016”, skriver Simon Bynert.

Robert Engnell, professor vid Försvarshögskolan, har i en intervju med SvD sagt att ett nederlag för IS i Mosul kan få oönskade konsekvenser för Europa och att IS ”kompenserar för sin inhemska svaghet med extern terror”.

Men om den risken vill inte Säpo uttala sig i nuläget.

”Att potentiella resenärer stannar i Sverige eller att personer återvänder skulle kunna innebära att terrororganisationer, som till exempel IS, engagerar personer för terrorrelaterad verksamhet utanför konfliktområdet. Vad det minskande resandet och händelseutvecklingen i konfliktområdet innebär för hotbilden mot Sverige och övriga Europa är dock för tidigt att säga”, skriver Simon Bynert.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp. Foto: Victor Lundberg/TT

Terrorforskaren Magnus Ranstorp menar att det inte är självklart att det kommer att komma många fler återvändare till Sverige.

Dels har det blivit mycket svårare att ta sig ut från Syrien via Turkiet till Europa där gränsövergången som tidigare var i stort sett öppen har stängts igen, dels kan många tillfångatagas av exempelvis kurdiska Peshmerga eller andra styrkor och fängslas.

– Det kommer att uppstå en rad konsulära ärenden. Vi får inte förlora oss själva i den kampen, de ska ha en rättslig prövning, säger Ranstorp.

Minst 4 500 personer från Europa finns på plats i Syrien och Irak – Europol har runt 3 500 flaggade misstänka personer i sitt register. Att ta emot dem som kommer är en stor utmaning. Det handlar inte bara om radikaliserade män utan kvinnor och barn med djupa trauman.

Ranstorp stödjer bilden av att rekryteringen avstannat i Sverige.

– De som var lätta och sårbara åkte ner i början och det är inte en så romantisk bild längre av vad som händer när man åker ner. Det är även jättesvårt att komma in, säger han.

Samtidigt är riskerna med återvändarna fortsatt stora.

– De har dödat och det gör att deras våldströskel är lägre.

Magnus Ranstorp menar att det inte är säkert att risken för terror – som redan är på en hög nivå – höjs på grund av IS motgångar. IS har redan haft fokus på Europa sedan 2013.

– Dels handlar det om att vi har haft många säkerhetsoperationer i Frankrike och Tyskland med nyckelpersoner som har det svårare i dag, dels handlar det om vilken press myndigheterna fortsätter att sätta på de existerande nätverken nu, säger han.