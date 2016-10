15 maj 2014

Daniel Sandström, långvarig litteraturkritiker och fd kulturchef på SvD, men framförallt gitarrist i Lundapopgruppen Beagle, tillträder som litterär chef på Albert Bonniers Förlag.

Under Sandströms ledning blir det anrika bokförlagets förskjutning mot rocklyriken allt tydligare. I höstens utgivning hittar vi bland annat den gamle musikkritikern Bengt Ohlssons ”Drick värmen ur min hand”, Jason ”Timbuktu” Diakités biografi ”En droppe midnatt” samt fotoboken ”Station Rågsved” som skildrar ”punkens första skälvande minuter”. Till veckan kan vi se fram emot ”Tomas Andersson Wij pratar med”.

12 januari 2015

Efter några intensiva sittningar i rockklubben Hannas källare, sedermera Pet Sounds bar, idag PSB, på Skånegatan kommer Svenska Rockakademien fram till att det bästa strategiska draget är att låta Daniel Levin, gitarrist i punkgruppen De lyckliga kompisarna samt rockbandet Speed of Sound Enterprise, bli ny programchef på Bokmässan i Göteborg. Hans första åtgärd blir att se till att författaren och illustratören Jan Lööf spelar på mässan tillsammans med ett jazzband som gästas av Håkan Hellström. Året därpå är Patti Smith hedersgäst och mässhallen tapetserad med affischer på Håkan Hellström. Det sistnämnda i samarbete med bokförlaget Max Ström som efter två interaktiva böcker med Mojomännens favoritprogram ”På spåret” samt en med Evert Taube, nu tagit sig an Taubes arvtagare. Under mässan framför även ett coverband bestående av Natur & Kulturs vd Per Almgren, författaren Elisabeth Åsbrink och översättaren Erik MacQueen Bruce Springsteen-låtar. Veckan därefter släpps Bossens biografi ”Born to run” på samma förlag.

22 Juni 2016

För 150 miljoner kronor köper ljudbokstjänsten Storytel Norstedts och får tillgång till en katalog av världskända författare, däribland Bob Dylan. Förlaget har tidigare bland annat gett ut Eldkvarnsångaren Pluras kokböcker, rocktrummisen Karl Ove Knausgårds verk samt ”Bob Dylan – klippbok”, ”en genomillustrerad multimedial biografi som ger oanade inblickar i ett av de mest händelserika årtiondena i Dylans mytomspunna karriär”. Boxen innehåller också en cd-skiva med intervjuer och utvalda framträdanden. Storytels vd Jonas Tellander är, precis som alla rockmän – Alice Cooper, Bob Dylan, Meat Loaf och så vidare – golfare.

20 oktober 2016

Augustpriset tillkännager att Niklas Strömstedt ”en av Sveriges mest folkkära artister och låtskrivare som skapat många oförglömliga hits” ska leda årets Augustgala 28 november i Stockholms konserthus.