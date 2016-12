Sångaren George Michael är död

"Det är med stor sorg vi kan bekräfta att vår älskade son, bror och vän George avled fridfullt i sitt hem under julen", skriver Michaels talesperson i ett uttalande, rapporterar BBC.

"Familjen ber om att få bli lämnad ifred i denna svåra och känslomässiga tid. Det blir ingen ytterligare kommentar i det här skedet".

Med brittisk mor och grek-cypriotisk far föddes George Michael som Georgios Kyriacos Panayiotou i norra London den 25 juni 1963. Han sålde mer än 100 miljoner album under sin karriär, som varade i över 30 år.

Annons X

Han blev känd genom popgruppen Wham, som han och hans kompis från skolan, Andrew Ridgeley, startade på 1980-talet. Gruppens hit "Last christmas" är en av världens mest populära julpopsånger. Andra hits är bland annat "Wake me up before you go-go och "Careless whisper".

Michael släppte sedan sitt första soloalbum "Faith" 1987, som såldes i flera miljoner exemplar.

Tidigt i karriären spekulerades det kring George Michaels sexuella läggning. Efter att ha blivit gripen av polis på en offentlig herrtoalett 1998 berättade han, som 34-åring, för första gången öppet om sin homosexualitet.

– Jag känner mig dum, hänsynslös och svag när jag tvingas avslöja min sexualitet på det här sättet. Men jag skäms inte för min sexualitet, det ska jag heller inte behöva göra, sade han då till CNN, enligt MTV.

Enligt polisen i Thames Valley finns inga misstankar om brott i samband med dödsfallet på juldagen. En ambulans skickades ut till ett hem i Goring i Oxfordshire i söndags klockan 13.42 lokal tid.

George Michael blev 53 år gammal.