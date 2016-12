Idag infaller Internationella dagen för mänskliga rättigheter, efter den FN-förklaring som undertecknades den 10 december 1948. ­Världen har dock förändrats på avgörande sätt sedan dess, vilket framgår av en ny rapport om behovet av en uppdaterad deklaration.

I flyktinglägret Eleonas i Aten ordnas undervisning för barn i skolför ålder. Foto: IBL

I den Augustnominerade boken ”1947” skriver Elisabeth Åsbrink berättelsen om ett specifikt års globala betydelse och mångskiftande innehåll. För Åsbrink utgör 1947 en brytningstid då flera byggstenar lades för den framtida samhällsutvecklingen. Ett avsnitt i boken berör det begynnande arbetet med FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Eleanor Roosevelt, som blev ordförande för FN:s kommission för mänskliga rättigheter i samband med FN:s första möte i London, samlade i början av året en liten grupp diplomater och politiker för att författa deklarationen om mänskliga rättigheter. Syftet med denna deklaration var att utgöra ett bålverk mot framtida krig och orättvisor. Nästan två år senare, den 10 december 1948, presenterades resultatet, som röstades igenom i FN:s generalförsamling utan en enda nej-röst.

Det är ingen överdrift att säga att FN-förklaringen varit helt avgörande för den moderna institutionaliseringen av mänskliga rättigheter. Frivilligorganisationer, lagar, konstitutioner och internationella domstolar har starkt påverkats av FN-förklaringen. Texten har även utgjort en tydlig inspirationskälla för det efterkommande deklarations- och konventionsarbetet inom FN och andra internationella organisationer. Den 16 december firas till exempel 50-årsdagen av de två FN-konventionerna om mänskliga rättigheter: Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Dessa två konventioner är i stort sett modellerade efter FN-förklaringen och är dessutom bindande för de anslutna staterna.

Samtidigt som FN-förklaringen till stor del kan sägas bära på eviga och allmängiltiga rättigheter, såsom rätten att inte utsättas för tortyr och slaveri, är det också ett dokument som är märkt av sin tid. Den närliggande bakgrunden till FN-förklaringen var nämligen andra världskriget och Förintelsen. Det kalla kriget hade precis satt igång och den främsta ideologiska konflikten i världen stod mellan de västerländska liberala marknadsekonomierna och öststaternas kommunistiska planekonomier. Kampen mot rasism, könsförtryck och kolonialism var däremot fortfarande i sin linda. Uttrycket broderskap, snarare än det mer könsneutrala ”gemenskap”, figurerade i den ursprungliga texten. Diskrimineringsförbudet i deklarationen tar inte heller hänsyn till diskriminering utifrån ålder, sexuell läggning eller funktionshinder, vilket numera är vanligt förekommande inom bland annat EU:s ­regelverk. Dokumentet innehåller dessutom inte något uttalat förbud mot dödsstraff. Vissa artiklar i deklarationen var även medvetet vaga mot ­bakgrund av de ideologiska konflikterna mellan länderna i väst och öst.

Annons X

De föråldrade aspekterna av dokumentet fick FN:s särskilda sändebud för global utbildning, den förre brittiske premiärministern Gordon Brown, att tillsammans med statsvetaren Jeremy Waldron från New York University starta ett projekt med syftet att ta fram en sorts uppdaterad FN-förklaring, mer anpassad till vår egen tid.

En rad förändringar i världen sedan 40-talet gör att ett sådant projekt kan te sig rimligt. Vid sidan av de redan nämnda är avkoloniseringen, den steg­rade medvetenheten om klimat- och miljöhoten samt den nya informationsteknologin uppenbara exempel. Religionernas återkomst på den politiska ­arenan och den globala terrorismen har också ­förändrat konfliktmönstren på ett påtagligt sätt. Skyddet för medborgare gentemot inom- och övernationella aktörer har samtidigt blivit mer angeläget. Vidare har behovet av att respektera människors integritet och privatliv i ”övervakningssamhället” blivit en alltmer central fråga.

Att nationalstaterna fått ett mindre inflytande i förhållande till internationella och transnationella aktörer är en annan dramatisk förändring (talande i sammanhanget är att hälften av de hundra största ekonomierna idag inte är stater utan privata företag). Och inte minst aktualiserar den akuta flyktingkrisen frågor kring rätten till trygghet och en säker fristad.

De stegrade migrationsströmmarna har inneburit enorma utmaningar för värnandet om de mänskliga rättigheterna runtom i världen. FN-förklaringen, där asylrätten ingår som artikel 14, ska i princip tillämpas på alla människor oavsett deras nationaliteter och medborgarskap. I praktiken får dock många flyktingar inte någon säker och rimlig rättshantering när de söker uppehållstillstånd. Och om de väl lyckas få ett sådant tillstånd väntar inte sällan diskriminering exempelvis på arbetsmarknaden.

Browns och Waldrons projekt kom att kallas The Global Citizenship Commission, och tidigare i år publicerades ­slutresultatet i boken ”The universal declaration of human rights in the 21st Century: A living document in a changing world” (Open Book Publishers). Rapporten är mycket tankeväckande i och med att den lyfter fram brännande människorättsfrågor med utgångspunkt i FN-förklaringens artiklar.

De stora politiska utmaningarna i dagens värld är att ta FN-förklaringens rättigheter på ett större allvar än tidigare samt att ge dem nya tolkningar och tillämpningsområden. Detta gäller inte minst rätten till yttrandefrihet men också rätten att ­skyddas från förtal, vilket accentuerats i de sociala mediernas tidsålder. En större medvetenhet om att olika mänskliga rättigheter är sammanlänkade med varandra på skilda sätt är även en viktig sak att betona i sammanhanget. Om sociala och ekonomiska rättigheter förverkligas på ett bättre sätt än ­tidigare löper människor en mindre risk att utsättas för exempelvis slaveri. Att utvidga och förstärka diskrimineringsskyddet i FN-förklaringen har även varit en angelägen uppgift för världssamfundet.

Mer allmänt behöver de mänskliga rättigheterna ges en mer central plats i olika verksamheter runtom i världen. Under senare år har MR-frågor bara tilldelats cirka 3 procent av FN:s reguljära budget. Om de mänskliga rättigheterna är så nedprioriterade i just denna organisation kan man självklart befara att intresset är ännu mindre i andra viktiga organ.

I sin rapport ger Brown och Waldron förslag på nya rättighetsartiklar. Tillgång till internet och elektronisk kommunikation framförs som en ny mänsklig rättighet med tanke på informationsteknologins växande betydelse i dagens värld. Rätten till en säker, ren och hälsosam levnadsmiljö är ett ytterligare nytt rättighetsförslag. En sådan rättighet har nämligen stor relevans för en rad andra cent­rala rättigheter, som rätten till liv, hälsa, mat och vatten.

En annan betydelsefull föreslagen ny rättighet som också kan ha stora effekter när det gäller förverkligandet av andra rättigheter är medborgarnas rätt att inte bli utsatta för korruption. Många ­politiska ledare har haft ett egenintresse av att inte bli granskade för korruption, vilket har försvårat försöken att lyfta fram denna rättighet i officiella sammanhang. Rättigheter som berör rättssäkerhet, sociala och ekonomiska frågor samt politisk del­aktighet hotas även i samhällen som präglas av ­korruption. En utbredd korruption påverkar också på ett negativt sätt människors lika rätt att få ta del av offentliga tjänster. Världsbanken har gjort bedömningen att varje år försvinner minst 20 miljarder amerikanska dollar i utvecklingsbiståndet på grund av korruptionen i de länder som har tilldelats ett sådant stöd.

Vilket är då FN-förklaringens största brister enligt rapporten? Browns kommission lyfter särskilt fram barnens rättigheter som en förbisedd aspekt i den ursprungliga FN-för­klaringen. Det finns visserligen en artikel som betonar värdet av universell utbildning (artikel 26) men barnens rättigheter ges för övrigt ingen speciell plats i dokumentet. 1989 års barnrättskonvention är också, enligt kommissionen, mer av en god avsiktsförklaring än en konkret handlingsstrategi. Idag finns det över 30 miljoner barn runtom i världen som är på flykt från militära konflikter och naturkatastrofer. 168 miljoner barn har inte något annat val än att arbeta i stället för att studera – ofta under mycket svåra villkor. Nästan 60 miljoner barn kommer aldrig att sätta sin fot i ett klassrum.

Vad som skulle krävas för att förbättra barnens förhållanden, enligt kommissionen, är en internationell barndomstol till vilken barnen (och deras representanter) kan lämna klagomål om att de blivit utsatta för en orättfärdig behandling.

En annan viktig fråga att betona inom FN-kretsar är att säkerhetsrådets regler borde förändras för att säkerställa de mänskliga rättigheterna på ett mer globalt plan. Browns kommission framför det rimliga förslaget att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet frivilligt borde avsäga sig veto­rätten när det gäller motverkandet av massför­brytelser, ett förslag som ursprungligen kommer från Frankrike.

Browns projekt är intressant eftersom det ger ­uttryck för tanken att FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna bör skärskådas på nya sätt efter några generationer. Projektet har även kommit med den betydelsefulla insikten att FN-förklaringen efter nästan 70 år inte har drabbats av tidens tand i någon större utsträckning. Dokumentet utgör fortfarande världssamfundets främsta moraliska måttstock, en måttstock som dock idag alltmer negligeras av populistiska och auktoritära strömningar.