Precise rusar på börsen efter Samsung-avtal

Aktien rusar över 37 procent på Stockholmsbörsen efter beskedet.

Avtalet omfattar licensavgifter per såld fingeravtryckssensor och en årlig avgift för support och underhåll. Licensavgiften per sensor är volymbaserad och kan inte prognostiseras i dagsläget medan avgiften för support och underhåll beräknas ge intäkter med start under fjärde kvartalet 2016.

– Vi är mycket glada att Samsung Electronics Co., Ltd. har valt vår fingeravtrycksmjukvara för att tillhandahålla den bästa användarupplevelsen och säkerheten i sina fingeravtryckslösningar när de nu ger sig in på marknaden för fingeravtryckssensorer. Samarbetet skapar ytterligare tillväxtmöjligheter för oss och stärker vår position som den ledande leverantören av fingeravtrycksmjukvara, säger Håkan Persson, vd på Precise Biometrics.