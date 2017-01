Nu ett kungligt hov Foto: Charles Dharapak

Bret Stephens har idag en magnifik krönika i Wall Street Journal där han ger lästips till Angela Merkel och andra i den internationella storpolitiken som vill söka förstå sig på USAs nye president.

Han rekommenderar bland annat böcker om kung Henrik VIII och dennes hov.

De som tror att den nya administrationens regeringsmedlemmar kommer att ha något sakpolitiskt inflytande har missat grundfakta, skriver han och beskriver kung Donalds hov:

Annons X

The Trump presidency is not an administration in the usual sense. It’s a royal court. The family rules. Bloodlines count. Princes and princesses wield real political power and guard the king’s treasures. Proofs of loyalty are delivered in the coin of conspicuous flattery and aggressive denunciation of critics. A suspicious, prickly and capricious ruler relies on confidants, not ministers, and treats his parliament with disdain. Queens from foreign lands come and go.

Det handlar inte om en vanlig regering utan om ett kungligt hov där familjen styr.

Hur ser då de amerikanska storföretagens ledare på denna nya värld?

Andrews Ross Sorkin i New York Times, som skrev den första viktiga boken om finanskrisen ”Too Big To Fail” 2010, har en intressant krönika idag på detta ämne.

Storbolagsdirektörerna har skyndat till Trump Tower direkt efter valet i november och nu samlar presidenten dem igen för att utkräva jobbskapande investeringar i USA. Kommer en sänkt bolagsskatt att kombineras med krav på sådana investeringar?

Många amerikanska investerare skulle hellre se att storbolagen köpte tillbaka aktier och därmed gynnade ägarna. Men det är inte vad Trump tänker sig.

En aspekt som inte tas upp i krönikan är att storbolagsdirektörer som länge utsatts för tryck för att te sig mer miljövänliga nu utsätts för ett helt annat tryck. Förr kunde de flytta industrier till Asien där opinionen mot föroreningar varit mindre påtaglig.

Nya tider.