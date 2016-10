Sam Larsson lämnar landslaget

Den före detta IFK Göteborg-spelaren, som inte spelat en minut i A-landslaget, har en överbelastningsskada i ljumskarna, men flög ändå till Stockholm för att testa.

Testet föll dock inte väl ut.

– Han hade samma problem för två veckor sedan, och då släppte det på två dagar. Därför valde vi att ta hit honom. Men när vi nu testade på förmiddagen så visade det sig att det behövs längre tid denna gång, därför åker han hem igen. Sam kommer inte vara med på samlingen, han har sån pass känning, säger Janne Andersson.

Sam Larsson har gjort succé i Nederländerna, och har förutom några fina mål blivit utsedd till veckans spelare. Han hade fått göra A-landslagsdebut om det blivit speltid, vilket det säkerligen hade blivit om man lyssnar till Anderssons ord.

– Sam i form är ju en spelare som kan lösa upp knutar. Den typ av spelare som på egen hand kan avgöra matcher, även mot starkt motstånd som till exempel Holland, säger Andersson.

En ersättare ska kallas in, kanske redan under dagen.

– Vi funderar just nu som bäst på vem som ska ersätta. Ambitionen är att få in en spelare under dagen, sedan får vi se om vederbörande kan.

Det har gått en månad sedan Andersson debuterade som förbundskapten. Landslaget klarade 1–1 i VM-kvalupptakten mot Nederländerna. Resultatmässigt var det bra, spelmässigt inte lika muntert.

Nu är kravbilden högre. Mot Luxemburg (borta på fredag) och Bulgarien (hemma på måndag) ska det helst bli sex poäng. Och vässade prestationer på planen.

Andersson vill se ett offensivt lyft.

– Mot Holland insåg vi att vi mötte ett väldigt bra lag och därför fick vi balansera mittfältet lite mer defensivt. Fotboll är ju både anfalls- och försvarsspel, du ska klara båda hållen. Lite andra spelartyper kanske jag vill ha med den här gången, men det får vi se när vi kommer fram till laguttagningen.

– Attityd och löpvilja och allt sånt var jättebra mot Holland. Däremot så vill jag få ut lite mer av vårt eget spel. Det vill killarna också, säger Andersson.

Matcherna kommer tätt, båda inom loppet av fyra dagar.

– Många av de här spelarna är ganska vana vi att hantera den här typen av situationer. Man spelar ganska tätt i sina klubblag, så på så sätt tycker jag inte att det ska vara några problem. Det är mer för vår del viktigt – både mentalt och fysiskt – hur vi nollställer oss mellan matcherna. Där har vi lite idéer hur vi ska göra, men jag ser ingen jättedramatik i det. Spelarna är vana vid att gå in i perioder med många matcher.