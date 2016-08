Salman Rushdie: Från Satansverser till superhjältar

Plötsligt var Salman Rushdie en av världens mest kända människor. Hans ansikte syntes i världspressen men även på Teherans gator där människor marcherade med plakat där Rushdie fått ögonen utstuckna. “Jag är en död man” tänkte han för sig själv och undrade hur många dagar han hade kvar att leva.

Rushdie tvingades gå under jorden och levde de kommande nio åren med ständig bevakning av brittisk polis. Han fick finna sig i att snabbt springa till olika bepansrade bilar, och bosätta sig på en mängd hemliga adresser. Kontakten med hans första son Zafar, då 9 år, fick ske främst på telefon. Hans äktenskap, som ändå var på upphällningen, sprack.

Många blev rädda för att befatta sig med boken. Samtidigt som Rushdie gömde sig på en bondgård i Wales reste Andrew Wylie från land till land för att övertala uppskrämda förläggare att trots allt ge ut ”Satansverserna” som planerat. Att hotet var högst reellt stod klart när bokens japanska översättare knivhöggs till döds 1991. Flera mordförsök följde, bland annat skottskadades romanens norska förläggare allvarligt.

Under ett FN-tal 1998 förklarade emellertid den reformvänliga iranska presidenten Muhammad Khatami att ”Rushdieaffären var ett avslutat kapitel”. Återigen öppnade sig en ny värld för Salman Rushdie.

Salman Rushdie smsar om sitt kylskåp. Foto: Axel Öberg

Det plingar till i telefonen. Ett sms istället för samtal.

– Vill jag att de ska fixa lyset i kylskåpet också undrar de. 65 dollar till, jaha, säger Salman Rushdie och skriver ett snabbt svar.

Han lämnade London ganska snart efter Khatamis uttalande och de senaste 16 åren har han varit bosatt i New York.

En sak som han genast uppskattade med staden var att alla, precis som han själv, kom någon annanstans ifrån. Han gick på baseball med författarkollegor som Don DeLillo och Paul Auster, roade sig med att gå vilse i Central Park. Han började även synas i skvallerspalterna. Åt middag på Balthazar och Babbos. Han hade vid det här laget hunnit med tre äktenskap och börjat träffa hustru nummer fyra. Kvar i England var sönerna, då 3 och 21 år. Salman Rushdie hade passerat 50-strecket och kritiserades för sin fåfänga efter att ha gjort en operation av sina karaktäristiskt nedhängande ögonlock. Själv hävdar han att ingreppet gjorde det lättare att läsa igen.

Och han skrev. Den 11 september 2001 var officiellt utgivningsdatum för hans roman ”Ursinne” och han var på bokturné i Houston när tvillingtornen störtade till marken. ”Clownen Shalimar”, (2005) om provinsens Kashmirs plågade historia, och ”Förtrollaren från Florens” (2008) är bägge skrivna i New York.

När stormen Sandy drog fram över USA:s östkust 2012 drabbades Manhattan av ett strömavbrott som mörklade södra delen av ön i fyra dagar. Salman Rushdies lägenhet var en av tusentals utan el och på dagarna kom han istället hit till Andrew Wylies kontor på 57th Street för att jobba.

– En skyskrapa höll på att byggas lite längre bort på gatan och en stor kran som stod på taken skadades i stormen och hängde över kanten av byggnaden. Så här, säger han och vinklar armen.

– De fick lova att spärra av det kvarteret, risken fanns att den skulle falla ner från den höga höjden. Det fanns i mina tankar när jag skrev sekvensen om stormen i min senaste roman.

Jag växte upp med DC Comics serier: Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Justice League.

I boken ”Två år, åtta månader och tjugoåtta nätter” drabbar ett mäktigt oväder New York. Det är början på egendomligheternas tid, en period som kommer att plåga jorden i nästan tre år. Ja, eller två år, åtta månader och tjugoåtta nätter om man vill vara exakt. Trädgårdsmästaren Geronimo Manezes märker en morgon att hans fötter inte gör ont som de brukar men det är först när han upptäcker frånvaron av fotspår i leran som han inser han att han svävar en bit ovanför marken.

Den bok Rushdie skriver på just nu är motsatsen till ”Två år, åtta månader och tjugoåtta nätter”. ”Den innehåller inga sagor utan är mycket mer realistisk. Men även den utspelar sig här i New York.” Foto: Axel Öberg

Märkligheterna eskalerar. Förvandlingar sker. Beteenden förändras. Näsor ramlar av. Ett magiskt barn dyker upp, insvept i en indisk flagga. Misstänksamma blickar och frågor riktas mot olika grupper. Det visar sig att trollkonsterna kommer från ovan. Revor har öppnats till en övre värld och dess invånare – jinnerna – börjar efter en lång bortavaro åter besöka jorden, redo att ställa till med sattyg. En vintereftermiddag försvinner Staten Island-färjan ner i gapet på en arrakspimplande jinn, tillfälligt förvandlad till havsmonster. Ett Världarnas krig är i antågande och fyra New York-bor kommer snart att upptäcka att de sitter på inneboende krafter.

Övernaturliga element är inget nytt för Salman Rushdie, som gjort det till sitt signum att blanda historiska episoder med fantasi, men i ”Två år” för han in en ny värld i sitt skrivande: Superhjältarnas universum.

– Jag växte upp med DC Comics serier: Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Justice League. När serieromanen började komma tillbaka blev jag intresserad igen. Jag såg filmen ”The dark knight” och tyckte att det var ett nytt förhållningssätt. I dag kan du inte gå på bio utan att se en superhjältefilm. Det är något jag kan använda, tänkte jag.

Det är minst fyra år sedan jag började skriva boken. Då hade ingen hört talas om IS.

En alldeles vanlig superhjältesaga är det inte, snarare en fläta av berättelser som leder fram till flera frågor, bland annat den om hur fantasin och berättandet påverkar oss människor och vår civilisation. Sidorna i ”Två år” dignar av referenser till politisk historia, populärkultur, religösa texter, semantik, vetenskapliga teorier, konspirationsteorier, samtidsfenomen, dåtidsfenomen, sagor och myter. Över det hela vilar anden av den persiska sagoberättaren Scheherazade, hon som berättade en ny saga varje natt för att undkomma avrättning. Summan av dagarna i två år, åtta månader och tjugoåtta nätter kan även utläsas “Tusen och en natt”.

Bokens hjältar slåss mot en grym armé vars uppdrag är att skapa en stat där blind tro och fruktan inför en allsmäktig gud styr.

– Det är minst fyra år sedan jag började skriva boken. Då hade ingen hört talas om IS. Tanken på att det skulle finnas en armé i Mellanöstern som ett krig måste utkämpas mot fanns inte. Oroväckande nog så hände det. Det är en konstig sak med boken, den skrevs innan det som den nu verkar handla om.

Han förstår att boken blir läst i ljuset av det som sker i världen.

– Samtidigt är slaget mellan rationalitet och irrationalitet inget nytt utan en del av mänsklighetens historia. Det är en evig kamp som både är en yttre kamp i världen och en inre kamp i människan – det vill jag att romanen ska handla om, inte om nyheterna. Jag vill så klart ta avstamp i nutida händelser men gå ett steg längre och se kampen som utspelar sig som en evig kamp som just nu manifesterar sig på ett särskilt sätt. Ett väldigt olustigt sätt.

På sätt och vis är boken en metafor för vad jag tycker händer i verkligheten, vi befinner oss i egendomligheternas tid.

Salman Rushdie föddes i Bombay 1947, samma år som Indien blev självständigt och växte upp i ett land mitt i en identitetskris. I tonåren lämnade han hemstaden för att gå på internatskola i England. Här upplevde han för första gången rasism och hur det är att vara ”den andre”.

Från Bombay kommer även trädgårdsmästaren Geronimo, han som rotlöst svävar ovanför marken. Han var den första av de fiktiva personerna i ”Två år” som tog form.

– Geronimo har uppenbarligen vissa likheter med mig, liknande etnicitet och ålder. Men han är olik mig också – jag kan till exempel inget om trädgårdsarbete. Det vi delar är känslan av att ha förlorat det förflutna, det är en känsla som jag tror många lever med. Det handlar inte om migration utan om att den värld du lämnat inte längre finns där. Du lämnar hemmet, skapar ett eget liv, ibland i en annan stad och du kan inte någonsin komma hem igen. Världen du en gång hade kan inte återerövras, den finns inte längre där.

Även nutiden verkar te sig något obekant för Salman Rushdie.

– På sätt och vis är boken en metafor för vad jag tycker händer i verkligheten, vi befinner oss i egendomligheternas tid. Världen har blivit väldigt konstig. Saker förändras extremt mycket och snabbt. Politik och teknologi, sociala koder, sexualpolitik. Det skapar en känsla av vilsenhet.

På sin förläggares kontor har Rushdie ett eget hyllplan med sina böcker samt leksaker föreställande författaren. Foto: Axel Öberg

Är det någon speciell grupp du tror är mer vilsen än andra?

– Jag tror alla känner det till en viss gräns. Vissa verkar kunna greppa hur den här nya världen fungerar, vi andra står och stampar. Ja, jag är absolut en av dem. Jag tror att man måste vara yngre för att förstå sig på en del av de här förändringarna, inte minst de teknologiska och sociala. Det sätt på vilket virtuell verklighet blivit lika verklig som verkligheten för många... I mitt huvud är det obegripligt.

Var är litteraturens plats i den nya världen?

– Fiktionen är en gammal form av magi där du har en påhittad värld som berättar om den verkliga världen – men det är i en bok, därför vet du att det inte är verkligheten. Problemet med att vi alla lever inne i våra datorer nu är att gränsen mellan det verkliga och det overkliga har blivit suddig. Jag tror att det finns de som lever genom datorn och tror att det är verklighet. Det är det inte – verkligheten finns här, säger han och slår med handen mot fåtöljens armstöd.

Det var helt klart att Justin Bieber inte hade en aning om vem jag var.

För några år sedan övertalades han av en vän att testa twitter.

– Jag hade aldrig varit intresserad men mina vänner sa att jag borde testa. Till min enorma förvåning fick jag en stor mängd följare.

Så hur många har du nu?

– 1,2 miljoner. Det är mycket men inte jämfört med...

– ...Justin Bieber, säger vi i en mun.

Tidigare i år medverkade författaren och popstjärnan i det amerikanska tv-programmet ”The tonight show with Jimmy Fallon”. Även det blev en påminnelse om en värld i förändring.

– Jimmy Fallon öppnade med att att säga: “Kvällens gäster Justin Bieber and Salman Rushdie ska ägna hela programmet åt att googla varandra för att ta reda på vem den andra är.”

– Hahaha. Det var helt klart att han inte hade en aning om vem jag var. Vilket är okej, jag är inte ... du vet, i hans värld.

Rushdie gillar de snabba nyhetsuppdateringarna och att prata med människor, men nu har han ändå beslutat sig för att lämna twitter.

– Det har varit lite fram och tillbaka, i perioder har jag stängt av. Nu för knappt en månad sen kände jag plötsligt att jag inte vill göra det här längre. Jag tog bort appen från min telefon. Enda anledningen till att jag inte raderar kontot är att någon kommer att cybersquatta det och twittra i mitt namn. Bara under den här korta tiden så känns det mycket bättre – ett brus som jag inte behöver finns inte längre i mitt huvud.

Salman Rushdie har miljontals trofasta läsare och kritikerna hyllar oftast hans ordrika prosa. ”Midnattsbarnen” röstades vid en stor nationell omröstning i England fram till tidernas mest omtyckta roman. Men även en litterär gigant som han har sina kritiker. Memoarerna ”Joseph Anton” som släpptes 2012 – titeln är hans alias konstruerat av författarna Heller och Tjechovs förnamn – åkte till exempel på en jättesågning i New York Review of Books. Den avslutas med ”The world is as large and as wide as it ever was; it’s just Rushdie who got small.”

Rushdie har fortsatt att vara en kändis och syns med jämna mellanrum i pressen utan att vara aktuell med en ny bok. Ofta upp på vimmelbilder, inte sällan från kändistäta tillställningar. Till Vanity Fairs Oscars-fest kom han i sällskap av en ”okänd blondin”. Sedan han skiljde sig från ex-fru Padma Lakshmi 2007 har han också kopplats ihop med ett antal kvinnor i varierande ålder. När jag nämner Lakshmis självbiografi där Rushdie inte beskrivs i någon särskilt smickrande dager är svaret barskt:

– Jag har inget att säga om den.

Rushdie har dock själv skildrat flera av sina tidigare relationer i memoarerna.