Sällsynt titthål rakt in i antikens humor

Ur filmen ”A funny thing happened on the way to the forum” 1966. Zero Mostel som slaven Pseudolus och Jack Gilford. Foto: Everett collection/IBL

Jag har faktiskt analyserat just den här filmen i antologin ”Svärd, sandaler och skandaler: antiken på film och i tv” (red. Isak Hammar och Ulf Zander, Studentlitteratur 2015). Här följer en sammanfattning av undertecknads synpunkter.

Musikalen/filmen är direkt inspirerad av den romerske pjäsförfattaren Plautus komedier. Intrigerna i tre av dessa – Pseudolus, Miles Gloriosus och Mostellaria – har stora likheter med filmhandlingen, och huvudpersonen i förstnämnda pjäs är identisk med huvudpersonen i filmen. Titus Maccius Plautus (ca 250–184 f Kr) skrev en mängd dramer, varav ett tjugotal har bevarats, efter inspiration av grekiska komedier.

Ibland är hans verk tolkningar av grekiska original, men i andra fall utvecklade Plautus personligen genren och lade till nya element. Han hämtade med förkärlek motiv och teman från de lägre samhällsklassernas liv.

Ett annat genomgående drag i Plautus verk, som kom till stor användning i musikalen och filmen, är bruket av återkommande stereotypiska gestalter som beter sig likartat i varje drama. Hit hör ”den sluge slaven”, som i filmen representeras av Pseudolus, och ”den skrytsamme soldaten”, som motsvaras av Miles Gloriosus (i ovannämnda drama Miles Gloriosus bär krigaren namnet Pyrgopolynices).

Tack vare det medvetna återbruket av Plautus fasta karaktärer låter oss filmmakarna ta del av den romerska publikens smak, i synnerhet med avseende på husslavarnas relationer till ägarfamiljerna. Hos Plautus står slaven ofta i centrum för pjäshandlingen, och han framställs gärna som ovanligt begåvad. Husslaven har som dramaturgiskt uppdrag att fascinera publiken, få skrattarna på sin sida och fungera som dramatikerns alter ego, intrigens arkitekt, en slug spjuver som förmår vända uppochned på maktrelationerna i hushållet.

Hela den romerska underklassen kunde följaktligen identifiera sig med honom – grovarbetare, hantverkare, klienter, frigivna, allmänt fattiga – och gjorde det säkert också. Genom att heja på Pseudolus och applådera hans tilltag kunde man skratta åt de rika och mäktiga översittare som gjorde livet svåruthärdligt utanför teatern.

Slaven på scenen var en säkerhetsventil för den socialt grundade ilska som frodades i storstäder som Rom. I denna egenskap har figurer som Pseudolus gott om paralleller i senare tiders litteratur.

I ”A funny thing happened on the way to the forum”, vars handling är förlagd till Rom på Neros tid, kretsar intrigen kring Pseudolus (Zero Mostel) enträgna strävan att bli fri, ett mål han hoppas uppnå genom att hjälpa den unge Hero (Michael Crawford) att vinna den kvinna han älskar. Heros far Senex (Michael Hordern) är Pseudolus ägare, men i praktiken är det hans hustru Domina (Patricia Jessel) som bestämmer i huset.

Föremålet för Heros ömma låga är Philia (Annette Andre), en underskön jungfru som ägs av grannen Marcus Lycus (Phil Silvers), en slavhandlare som har specialiserat sig på att köpa och sälja vackra kvinnor. Pseudolus gör upp med Hero om att få sin frihet om han kan ordna så att pojken får flickan. Problemet är att Philia redan är såld till den berömde fältherren Miles Gloriosus (Leon Greene), som är på väg till Rom för att hämta henne.

Den förvirrade handling som följer går i korthet ut på att Pseudolus söker lura och trixa sig fram till ett för sig och Hero lyckligt slut, något som i stället resulterar i allt krångligare och farligare situationer. Eftersom det är en komedi slutar dock allt lyckligt. Det visar sig att Philia och Miles Gloriosus är syskon, sedan länge försvunna barn till grannen Erronius (Buster Keaton, i dennes sista filmroll).

De unga älskande får varandra, och Pseudolus blir inte bara fri utan kan även gifta sig med en kvinna som han själv blivit förälskad i under filmens gång.

”A funny thing happened on the way to the forum” är alltså en typisk fars med element som går igen i 1900-talsbuskis. Faktum kvarstår dock att filmen är en djupdykning i ett slavsamhälle där ofriheten som princip uppfattas som självklar av samtliga rollgestalter. Inte ens Pseudolus är emot slaveriet som system, bara sin egen slavstatus.

Lägg därtill att grundvalarna för vad som skall uppfattas som roligt är desamma som i Plautus pjäser, och filmen blir ett sällsynt titthål in i den antika romerska humorvärlden.