Det var en kommunistiskt sinnad britt som i början av 1900-talet utvecklade tävlingssporten bordtennis. När Kina vunnit sitt första VM förklarade Mao att sporten var Kinas ”nya andliga kärnvapen”, vilket snart övergick i den så kallade pingpongdiplomatin.

Mao Zedong vid pingisbordet, cirka 1955.

Kina må vara en stormakt, men inte i fotboll. I en krönika i SvD berättade Ola Wong nyligen att Kinas president Xi Jinping vill ändra på det. Han ska själv leda en aktionsgrupp för att genomföra ett 50-punktsprogram med målen för Kina att: 1) Kvalificera sig till VM, 2) arrangera VM och 3) vinna VM.

Det är inte första gången ledarna i Kina fattar ett sådant beslut. På 1950-talet gällde det bordtennis, och när Kina erövrat sitt första världsmästerskap 1959 förklarade Mao Zedong att bordtennis var ­Kinas ”nya andliga kärnvapen”. Sporten kom att förändra världshistorien. Om vägen dit, som var allt annat än rak, kan man läsa i en intressant bok: ”Ping-pong diplomacy. Ivor Montagu and the astonishing story behind the game that changed the world” av den brittisk-amerikanske journalisten Nicholas Griffin (Simon & Shuster).

Griffin börjar med att berätta om Ivor Montagu, som kan sägas ha uppfunnit bordtennis som tävlingssport och så gott som på egen hand spritt den över världen. Montagu föddes 1904 som son till Samuel Montagu, bankir och multimiljonär som adlats med titeln lord Swaythling. Ivor hade inga talanger för idrott men tyckte om att spela pingpong, då ett enkelt sällskapsnöje efter middagen. Han började studera zoologi i Cambridge men tröttnade. Han beställde ett par pingpongbord, skrev regler för spelet och arrangerade tävlingar och skapade intresse för sporten. Han upptäckte att en leksakstillverkare hade rätten till varumärket ”Ping-Pong”, så den klubb han bildade fick heta The Table Tennis Association. Hemma i faderns bibliotek grundades också International Table Tennis Federation (Internationella bordtennisförbundet, ITTF) år 1926. Montagu valdes till president, en post han skulle inneha i över 40 år. I hemmet fanns en ståtlig silverpokal, som fick bli världsmästartrofé, och alltsedan dess har Swaythling-pokalen varit det hett eftertraktade priset i herrarnas lagtävling.

Montagu blev tidigt kommunist och vid sidan om pingpong intresserade han sig för film. På ett märkligt sätt lyckades han para ihop sina passioner. Han trodde att bordtennis skulle kunna hjälpa till att sprida kommunismen över världen. Arbetarna behövde avkoppling från slitet i fabrikerna och sporten fordrade ingen dyrbar utrustning. Han blev snart kontaktad av agenter från Kreml och blev inbjuden till Moskva. Han importerade ryska filmer och producerade spionfilmer i England, tillsammans med bland annat Alfred Hitchcock.

Kommunisterna som under Mao hade gjort uppror mot Republiken Kina hade 1949 gripit makten på kinesiska fastlandet och grundat Folkrepubliken Kina. I början av 50-talet beslöt dess ledare att göra bordtennis till en nationalsport. De små och kvicka kineserna ansågs ha förutsättningar för sporten, som hade kommit till Kina via engelska klubbar i Hongkong och Shanghai, och den kunde spelas varsomhelst, närsomhelst och av vem som helst, och landet finkammades på spelare som borde kunna bli konkurrenskraftiga på internationell nivå. En orsak till att just bordtennis valdes var nog också att Mao Zedong och hans närmaste män under inbördeskriget hade brukat spela pingpong som avkoppling från en annars helt politiserad tillvaro.

Folkrepubliken Kina erbjöds att bli medlem i ITTF och att delta i VM i Bombay 1952 men tackade nej. Haken var att Republiken Kina fanns kvar på Taiwan och representerade Kina i FN:s säkerhetsråd och erkändes som Kinas legitima regim av bland annat USA och Japan. Som ganska enväldig i ITTF löste Montagu problemet genom att inte tillåta Taiwan medlemskap. Kina deltog i VM 1953 och fick sin förste världsmästare 1959. Samma år firades tioårsjubileet av Folkrepubliken Kina med Montagu som en av hedersgästerna. Han erbjöd Kina att stå som värd för VM i bordtennis 1961, och de tackade ja – deras första stora sportevenemang av något slag. För Kina gällde då att för omvärlden visa upp den kommunistiska folkrepubliken som välmående och livskraftig och för de kinesiska spelarna att vinna över konkurrenter från både vänligt och fientligt sinnade nationer. Men det var ingen lätt uppgift.

Zhuang Zedong under en match i bordtennis-VM i Peking 1961. Foto: imago sport / imago sportfotodienst

1958 hade Mao personligen dragit upp linjerna för ”Det stora språnget” till ett socialistiskt sam­hälle med kollektivisering av jordbruket och snabb industrialisering. Förändringarna av jordbruket ledde till svår hungersnöd, men medan folket svalt måste bordtennisspelarna hållas välnärda och i bästa form. Sex månader före mästerskapen hade bland hundratusentals spelare 108 valts ut som fick resa till Peking. De kom dit hungriga, fick mat och tränade från gryning till sen kväll, och de allra bästa fick representera Kina.

Mästerskapen gick Kinas väg. Herrlaget erövrade Swaythling-pokalen, Zhuang Zedong vann herrarnas och Qin Zhonghu damernas singelfinal. Och minst lika viktigt: hungersnöden som kom att kräva någonstans mellan 15 och 45 miljoner liv doldes för gästerna och förblev tills vidare en intern hemlighet.

Kina drabbades av bordtennisfeber. Landslagsspelarna blev Kinas hjältar, och när de inte var ute på turné semestrade de tillsammans med partitopparna. De vann även i VM 1963 och 1965, och det är ingen överdrift att säga att landslaget i bordtennis då var den enda kinesiska produkt som stod sig i verklig internationell konkurrens. Men så ställdes allt på ända.

I mitten av 60-talet utsattes Mao för intern kritik för de ekonomiska problem som följt på Det stora språnget. Men han slog tillbaka mot kritikerna som han anklagade för att ha fört partiet vilse och uppmanade landets unga att rensa ut ”orena” element och återuppliva den rätta revolutionära andan. Kulturrevolutionen hade börjat. Två tredjedelar av kommunistpartiets medlemmar förklarades som förrädare och kontrarevolutionärer.

Bordtennisspelarna kom inte undan. Rödgardisterna slog till 1966, och alla som vunnit en medalj anklagades för ”troféism” – att tro att syftet med sport var att vinna troféer vittnade om revisionistiskt och borgerligt tänkande. Flera ledare och spelare förnedrades och torterades och drevs till självmord eller dödades. Zhuang Zedong, världsmästare och vid sidan om Mao Kinas mest beundrade individ, blev offentligt hånad och slagen och gjorde avbön. Hundratals spelare skickades ut till landsbygden för att ”lära av bönderna”. Men så vände det igen.

Inför VM i bordtennis i Nagoya i Japan våren 1971 for Koji Goto, ordförande för det japanska bord­tennisförbundet, till Peking på eget initiativ och utan stöd från sitt förbund eller Japans regering för att försöka förmå Kina att delta i mästerskapen – utan Kina skulle det inte bli ett riktigt VM. Enligt både USA och Japan var vid denna tidpunkt Taiwan Kinas enda legitima regim, men Goto försäkrade att Taiwan inte skulle få delta i Nagoya. Zhu Enlai, ­Kinas premiärminister och Maos närmaste råd­givare, som insåg att Goto var uppriktig och tog en stor personlig risk tillstyrkte förslaget, och Mao gav sitt tillstånd. Deltagandet i Nagoya skulle ge Kina en möjlighet att åter uppträda på den internationella scenen efter kulturrevolutionen.

USA och Kina hade båda gjort för­siktiga diplomatiska trevare för att förbättra de sedan länge djupfrysta relationerna de två länderna emellan, men spänningen hade ökat när sydvietnamesiska trupper i februari 1971 invaderade Kambodja under skydd av USA:s flygvapen, och det kinesiska laget åkte till Nagoya med skarpa direktiv att inte ta någon kontakt med USA:s spelare.

Kort efter invigningen av mästerskapen kom dock ordföranden i USA:s bordtennisförbund, Graham D Steenhoven, att sitta bredvid ordföranden i det kinesiska förbundet, Song Zhong. Steenhoven berättade om sitt intresse för Kinas uråldriga kultur och berömde samtidigt de kinesiska bordtennis­spelarna. Och som i förbigående nämnde han att han hört att det jugoslaviska laget inbjudits till Kina efter mästerskapen och att de amerikanska spelarna skulle kunna lära mycket om de kunde få tillfälle att besöka Kina. Song rapporterade omedelbart till Peking men fick veta att tiden ännu inte var inne för att bjuda in spelare från USA till Kina.

Några dagar senare steg den amerikanske spelaren Glenn Cowan av misstag på den buss som skulle ta de kinesiska spelarna till tävlingsarenan. Kineserna stirrade tysta och nervösa på Cowan, en långhårig hippie. Zhuang Zedong tyckte det var genant och inledde en konversation med Cowan och överräckte en liten gul flagga med ett broderat bergsmotiv som gåva. De kinesiska ledarna försökte nervöst ingripa, men Zhuang viftade bort dem. När Cowan lämnade bussen höll han upp flaggan och blev fotograferad intill Zhuang. Nästa dag togs nya foton när Cowan återgäldade Zuangs vänlighet och gav honom en noggrant vald T-tröja med en röd-vit-blå flagga med en fredssymbol och texten ”Let it be”.

Zhuang Zedong tillsammans med Glenn Cowan under VM 1971.

Genom tidningen Cankao Ziliao (Referensmate­rial), som bara kunde läsas av höga funktionärer i kommunistpartiet, fick Mao kännedom om mötena mellan de båda ordförandena och spelarna. Han sa: ”Zhuang Zedong är inte bara en bra pingpongspelare utan också en diplomat med känsla för politik”. Och Mao grep tillfället. Just som de amerikanska spelarna var på väg att resa hem fick de en inbjudan att besöka Kina direkt efter VM. En tjänsteman på USA:s ambassad i Tokyo gav på eget bevåg klartecken. President Richard Nixon och hans utrikespolitiske rådgivare Henry Kissinger togs på sängen, men spelade med. Zhu Enlai tog emot spelarna i Peking och lät dem veta att de ”öppnat ett nytt kapital i relationerna mellan de kinesiska och amerikanska folken”.

Resten är historia: mindre än ett år efter VM i Nagoya for USA:s president Richard Nixon till Peking och skakade hand med Mao. Det förändrade världspolitiken – och blev opera; i oktober har John Adams ”Nixon in China” premiär på Operan i Stockholm. Och Kina har efter Nagoya dominerat bordtennisen – med undantag för fem VM-turneringar då Sverige vunnit Swaythling-pokalen.