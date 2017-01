Säkrare postgång med digital brevlåda

Skatteverket vill göra det möjligt för fler att få sin skatteåterbäring redan till påsk. Men då måste du ha en digital brevlåda för att få tillgång till deklarationen tidigast möjligt. Men hur säker är en digital brevlåda?

Till skillnad från ett vanligt e-postkonto skyddas en elektronisk brevlåda genom att användaren måste logga in med hjälp av ett bank-id.

– Den stora vinsten är säkerheten. Det har varit mycket tal om identitetsstölder. Ju mer du får digitalt desto mindre risk att någon kommer åt din post, säger Martin Appel, konsumentredaktör på PC för alla.

I Sverige har över 700 000 personer hittills anslutit sig till de tre digitala brevlådetjänster som finns: Min myndighetspost, Kivra och Digimail från Bring. Skatteverket räknar med att antalet ska stiga till två miljoner under 2017 och till fem miljoner under 2018, enligt Håkan Johansson, projektledare på myndigheten.

Cirka 20 myndigheter och kommuner är hittills ansluta till tjänsten, bland annat CSN, Försäkringskassan och Skatteverket. Till den största elektroniska brevlådetjänsten Kivra är omkring 800 företag och organisationer anslutna.

– Regeringens ambition är att alla medelstora och stora myndigheter ska vara anslutna innan årets slut, säger Håkan Johansson.

Ett fysiskt papper kan fungera som en påminnelse om att exempelvis betala en räkning. Den påminnelsen får du inte med den digitala brevlådan, vilket kan vara en nackdel.

– Det som kan vara en risk är att du missar att logga in och glömmer att betala dina räkningar. Se till att du loggar in med jämna mellanrum eller ställer in så att du får en påminnelse till ditt mejlkonto, säger Martin Appel.