Bröderna Gallagher från ”Oasis Supersonic”.

Oasis: Supersonic

Betyg: 3 av 6

”Därför kommer vi att bli världens bästa band, för att jag hatar det aset.” 1991, tre år innan Oasis skrev om pophistorien med debutalbumet ”Definitely maybe”, står Liam Gallagher i en källare och pratar om de bibliska bröderna ”Abel och Kabel”. Han syftar på att hatkärleken mellan honom och storebror Noel är en kreativ kraft, vilket skulle visa sig bli en sann profetia. Åtminstone säljs den teorin in hårt i den här dokumentären av Mat Whitecross (”The Road to Guántanamo”).

Med hjälp av hemvideofilmer, tidningsklipp, (enskilda) intervjuer med bandmedlemmarna och den närmaste kretsen, samt små animationer, berättas sagan om hur ”grabbar från ett kommunalt bostadsområde” på ett par år blev sanslöst framgångsrika, skandalstämplade artister. Producerat har Asif Kapadia som regisserade fjolårets fina (och mer sevärda) dokumentär om Amy Winehouse, men även bröderna Gallagher. Vilket är förklaringen till att ”Oasis: Supersonic” känns uppriktig och initierad, men också tillrättalagd.

Filmen börjar och slutar med de två konserterna på anrika utomhusarenan i Knebworth 1996, med 125 000 betalande per kväll – eftersom ”Oasis: Supersonic” framställer Manchester-bandet som ett fenomen i paritet med The Beatles nämns inte att sju andra hyfsat stora brittiska akter agerade ”förband”. Därefter tonas historien ut i ett ”kanske borde vi ha lagt av då”. Det är på sätt och vis logiskt eftersom Oasis tappade sin relevans efter andra albumet ”(What's the story) morning glory?” Men de splittrades trots allt inte förrän 13 år senare.

Vi får inte höra ett ljud om den väldigt livaktiga britpopscenen, som Oasis var en del av, eller om fejden med Blur. Det är en snål prioritering i relation till hur mycket plats ospännande anekdoter om hängivna japanska fans och fyllebråk på färjor får.

Det klass-anstrukna Blur/Oasis-debaclet hade haft en poäng också för att arbetarklassuppväxten och drivet att skapa bättre förutsättningar för sig själv, och för mamma, är en röd tråd här. Det är trevligt att återuppleva det tidiga Oasis och deras musik, så som de var innan de sögs in i en nedåtgående spiral av lättglömda skivor, Patsy Kensit och te med Tony Blair. Men det är när Whitecross gräver i familjen Gallaghers delvis mörka historia – som i förlängningen också blir Oasis historia – som det uppstår något verkligt meningsfullt.