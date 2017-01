Saabchef tror på indiskt jättekontrakt för Gripen

I maj visade Saab upp nya Gripen E som ännu inte gjort sin första testflygning. Nu hoppas bolaget få ett indiskt jättekontrakt på Gripen E. Foto: Tomas Oneborg SvD

Inom den globala försvarsindustrin finns det en del kontrakt som lockar något alldeles extra. Uppdraget att bygga nya ubåtar till Australien var ett sådant. Det var på över 300 miljarder kronor och gick till franska DCNS medan Saab inte ens fick vara med i den sista avgörande förhandlingsrundan.

Nu är ett nytt jättekontrakt på gång. Fast den här gången handlar det om att leverera nya stridsflygplan till Indien. Och nu finns Saab med som en av två tänkbara leverantörer.

– Jag tror att vi får uppdraget och jag hoppas att avgörandet kommer redan i år. Men det är förstås upp till Indiens regering och militären där, säger Jan Widerström, chef för Saab i Indien där bolaget har omkring 350 anställda.

Annons X

Än så länge återstår det en hel del innan antingen Saab eller amerikanska Lockheed Martin, världens största försvarsindustriföretag, kan få skriva på kontraktet. Just nu väntar de två företagen på att de indiska myndigheterna ska be dem komma in med varsin offert. Sedan väntar en omfattande process innan landets ledning bestämmer sig för vem man ska välja.

Den indiska ledningen har bara gjort klart att det måste bli ett enmotorigt plan. I praktiken innebär det F-16 eller Gripen, eftersom de övriga plan som funnits med i startfältet är tvåmotoriga.

Skulle Saab få kontraktet kommer Indienaffären att med råge överglänsa bolagets försäljning av 36 Gripenplan till Brasilien för omkring 40 miljarder kronor. Den indiska flygvapenledningen har gjort klart att de behöver åtminstone 200 nya plan men vad prislappen skulle bli för dem hänger naturligtvis på vad som ingår i affären.

Indien har i vilket fall ett uppenbart behov av nya plan. Landet har ett antal ryska Mig 21-plan som behöver ersättas och dessutom har landet totalt sett färre stridsflygplan än vad politikerna vill ha.

Lockheed Martin har tagit fram en ny version av stridsflygplanet F-16 som bolaget hoppas sälja till Indien. Planet är en direkt konkurrent till svenska Gripen. Bilden är framställd i dator. Foto: Lockheed Martin

Lockheed Martin försöker locka Indien med att de har ett välbeprövat plan som kan passa bra som ersättare. F-16 är en riktig storsäljare som hittills levererats i omkring 4 600 exemplar och används av flygvapnen i USA och en rad andra länder. Gripen har som jämförelse tillverkats i omkring 300 exemplar.

F-16 har sina rötter i 1970-talet och flera länder håller på att fasa ut planet för att gå över till nyare F-35, också den från Lockheed Martin. Företaget lockar nu med att de kan tänka sig att flytta produktionen av F-16 till Indien och har tagit fram en ny version av planet.

Mot det här ställer Saab nya Gripen E. Det är en större version av stridsflygplanet Gripen som är så ny att planet inte väntas göra sin första testflygning förrän under andra kvartalet i år. Först under 2019 ska Gripen E vara klar för leverans till svenska och brasilianska flygvapnen.

– Vi säljer in Gripen på att det är det mest moderna planet som kommer att vara konkurrenskraftigt även om 40 år. Dessutom är kostnaderna väldigt viktiga och Gripen har de lägsta livscykelkostnaderna, säger Jan Widerström.

De tillverkare som hoppas sälja försvarsmateriel till Indien måste vara beredda att föra över tekniskt kunnande och lägga en stor del av tillverkningen i landet. Enligt forskningsinstitutet Sipri har Indien under de senaste åren varit världens största vapenimportör och landets ledning lägger stor vikt vid att få fart på den inhemska produktionen.

Det gör att Saab nu förbereder samarbeten med flera indiska företag och har utvärderat var produktionen i Indien kan ske. Enligt Jan Widerström handlar det potentiellt om mycket stora investeringar som måste göras både av Saab och samarbetsföretagen.

I grova drag påminner det planerade samarbetet om det som Saab redan inlett med Embraer och andra brasilianska företag om att tillverka Gripen för det landet. Det innebär att en del av de brasilianska planen tillverkas i Sverige medan Brasilien sedan efterhand tar över mer.

– Potentialen i Indien är väldigt stor och om vi får kontraktet kommer det att få rejält genomslag på både produktion och utveckling även i Sverige. Dessutom skulle ett avtal med Indien säkra fortlevnaden för Gripen och alla system runtomkring planet, säger Jan Widerström.