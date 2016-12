En elefant i rummet? Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Det står en elefant i rummet i debatten om fejknyheter och oinformerade medborgare. En mycket liten elefant, ska sägas. Och numera så alldaglig och självklar att den är lätt att förbise: mobiltelefonen.

Det är inget djärvt antagande att vår syn på världen och förmåga att se dess komplexitet påverkas om vi i huvudsak betraktar den genom ett litet titthål.

Nej, jag förnekar inte att smarta mobiltelefoner är en helt fantastisk uppfinning, som har gjort tillvaron så mycket enklare – och roligare – på många vis. I ett globalt perspektiv har de gjort underverk för den digitala jämlikheten. FN uppskattar att sex miljarder människor har tillgång till en fungerande mobiltelefon. Dubbelt så många når internet via mobil än via dator. Elever som tidigare inte har haft tillgång till en enda bok kan nu ta del av hundratusentals. Med hjälp av telefonerna sprids kunskap och kultur. (Ett roligt exempel är hur mobiler har blivit centrala för musikscenen i delar av Afrika, vilket speglas i samlingsvolymerna ”Music from Saharan cellphones” – naturligtvis tillgängliga i en mobiltelefon nära dig …)

Men i de delar av världen där tillgången till både böcker och nyhetsmedier är stor finns en del som tyder på att mobilernas genomslag också kan leda till växande informationsklyftor.

Enligt en ny studie från Harvard finns det risk för framväxten av en andra klassens digitala användare, som enbart tar del av nätet via mobilerna och inte får så många fördelar av uppkopplingen som man kan tro. Kunskapsglappet mellan USA:s mest och minst politiskt intresserade medborgare har ökat betydligt under de senaste tre decennierna och kommer att bli ännu större till följd av att alltfler tar del av internet via mobilen, skriver forskaren Johanna Dunaway. År 2020 beräknas två tredjedelar av all aktivitet på nätet ske via mobil.

Flera studier har visat att en liten skärm har negativa effekter för inlärning.

Genom att studera ögonrörelser har Dunaway med flera funnit att mobilanvändare, jämfört med datoranvändare, ägnar mindre tid åt att ta del av nyheter och är mindre benägna att se och följa länkar. Detta stärks också av tidigare forskning som visar att mobilen lämpar sig sämre för att ta del av nyheter än datorskärmar. Den mindre skärmen påverkar både vad vi väljer att ta del av och hur mycket vi lär oss. Flera studier har visat att en liten skärm har negativa effekter för inlärning.

Det är deppiga nyheter såhär lagom till tioårsjubileet för smarta telefoner (både Iphone och Android lanserades 2007). Men efter ett decennium av entusiasm och förälskelse är det dags att ta också de negativa effekterna på större allvar.

Det är mycket som återstår att undersöka. Kan det till exempel vara så att deltagande i nätdiskussioner via mobil även påverkar kvaliteten och tonen i kommentarerna?

I dag talas det ofta om sociala medier, och digitalisering i allmänhet, men mycket mindre om mobilifiering (nej, det finns inte som begrepp). Och ändå är det just de smarta mobilerna som har medfört den allra största förändringen av våra liv. Det är mobiltelefonerna, inte datorerna, som har medfört att tiden vi tillbringar framför en skärm har exploderat. Det är bara att se sig omkring: i kollektivtrafiken, på arbetsplatser, i hemmen eller var som helst. Mobilen finns konstant närvarande och påverkar nästan alla aspekter av tillvaron. Kanske är det också just därför som utvecklingen är så svår att greppa.

Vi sugs in i mobiltelefonens förtrollande titthål.

Det grundläggande problemet med smarta mobiltelefoner är ju egentligen att de är för bra – ”så lägliga att de har blivit en olägenhet”, som författaren Haruki Murakami har uttryckt saken.

Det är lätt att skoja om mobilberoende och diagnosen nomofobi (no-mobile-phone-phobia), men för många är det ett verkligt och växande problem. Det förstärks i regel av bristande självkontroll eller stress, och unga drabbas särskilt. Men vi är antagligen väldigt många som i någon mån lider av det, och till exempel får oroskänslor om vi råkar glömma mobilen hemma.

Det är inte bara inbillning: en studie har visat att separation från mobiltelefonen kan leda till svagare självkänsla och försämrad tankeförmåga.

Vi sugs in i mobiltelefonens förtrollande titthål och verkar tro att om vi bara tittar en gång till, så kommer vi att få veta allt vi behöver. Men i värsta fall leder det i stället till allt större världsfrånvändhet.