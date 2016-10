Grafik: Så skulle USA rösta om vita män fick välja

Trump-anhängare i bråk med motståndare i Bethpage i delstaten New York. Foto: Craig Ruttle/AP

Givetvis är det inte så att bara en grupp kan eller kommer att rösta. Men med hjälp av nyhetssajten Five thirty eight som bevakar opinionsläget kan man se hur befolkningsgrupper i USA lutar politiskt. Så här ser kartorna över USA ut uppdelat på demografi och vilka de kommer rösta på:

Trump är männens favorit

Grafik: Rasmus Lundgren

Männen står överväldigande på Donald Trumps sida. I den nationella opinionen har han en ledning på runt 5 procentenheter i gruppen enligt Five thirty eight. Trump skulle, om männen fick bestämma, slå Clinton med 350 elektorsröster mot 188 och skulle vinna i alla stora förutom västkusten, Hawaii, New Mexico, Illinois staterna i New England i nordost.

