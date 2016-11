Foto: Richard Drew/AP

Så hur reagerar börsen vid en Trumpseger?

Det blir en snabb korrektion nedåt när investerare säljer av och viktar om portföljer till andra tillgångar som påverkas mindre av valresultatet, tror börsmäklare och analytiker. Hur djup och långvarig den blir är svårt att säga, men troligt är att marknaden är skakig en tid framöver tills det utkristalliseras vilka reformer Trump egentligen vill och kan genomföra. Den perioden kan sträcka sig en bra bit in under 2017, eftersom nästa president svärs in först den 20 januari.