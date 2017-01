Så reagerar konstvärlden på Donald Trump

Brian Andrew Whiteley

Foto: IBL

Under fjolårets primärvalskampanj dök den här gravstenen, med Donald Trumps namn, födelsedatum och orden ”Make America Hate Again”, upp i Central Park. Snart visade sig konstnären bakom verket vara New York-bon Brian Andrew Whiteley. Stenen beslagtogs av polis men återlämnades senare, och har under hösten ställts ut på gallerier i New York.