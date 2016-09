Så mycket sjönk Trumps fastigheter i värde

Tvistigt med kineser för Trump

Foto: Mark Lennihan/TT

Trump äger 30 procent av en butiks- och affärsbyggnad på 1290 Avenue of the Americas i New York Upper West Side. Men han har inte haft det alldeles lätt med den affären. Genom en serie mer eller mindre tvistiga omständigheter har han tvingats sälja större delen till kinesiska intressenter. Nu äger han 30 procent.

Men värdet är inte vad det har varit. Nu värderas fastigheten till drygt 2,3 miljarder dollar (19,7 miljarder kronor). Men värdet var 62 miljoner dollar högre för ett år sedan.