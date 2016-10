Så mycket kan du tjäna på att dumpa storbanken

Foto: Fredrik Sandberg/TT

I över två år har storbankerna gett noll i ränta på sina sparkonton. Trots det fortsätter svenskarna att ösa in pengar på dessa konton. Enligt statistik från SCB handlar det nu om 1,6 biljoner kronor som vi har på sparkonton, varav 65 procent hamnar hos storbankerna. Det betyder att 1 biljon kronor nu ligger placerade på konton med noll i ränta.

Även hos de mindre bankerna har dock sparräntorna fallit, i takt med att marknadsräntorna har parkerat på mycket låga nivåer. Men de har inte fallit så mycket som hos storbankerna.

– Ska du spara till en buffert så öppna ett sparkonto i en mindre nischbank som faktiskt ger något i ränta. Vissa kan ge upp till 1 procent på kapitalet, och det är riskfritt, säger Sharon Lavie, familjeekonom på Ikano Bank.

Det bolag som ger mest i rörlig ränta just nu är Svea Ekonomi, som ger 0,85 procent i ränta. Om du sätter in 250 000 kronor hos Svea Ekonomi så betyder det att du får 2 125 kronor på ett år. Kontot har fria uttag och omfattas av insättningsgarantin. Även Avida Finans och AK Spar, som också omfattas av garantin, ger 0,85 procent i ränta.

Är du beredd att binda pengarna i ett år så kan du få en ränta på 1,55 procent hos Remium Nordic. Det betyder att du på ett år får 3 875 kronor. Marginalen Bank ger nästan lika mycket, 1,50 procent. Big Bank ger 1,25 procent.

Vill du binda pengarna ännu längre, på två år, så ger Remium 1,8 procent i ränta. Det betyder 4 500 kronor i ränta om året.

Det går att få betydligt högre ränta, via inlåningsbolag som UpplandsSpar eller 24Money, som ger 6,6 respektive 6,5 procent i ränta. Men att sätta in pengar här innebär mycket stora risker. Dessa bolag omfattas inte av insättningsgarantin, vilket betyder att allt kapital går förlorat om bolaget skulle gå i konkurs. Det är dessutom bara möjligt att sätta in kapital upp till 50 000 kronor.