”Så lockas unga in i nikotinberoende”

De som använder e-cigaretter lär sig tycka om rök och precis som med ­annan rökning kopplar hjärnan bruket till belöning och tillfredställelse, ­vilket leder till ett nikotinberoende, skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generation. Foto: Erik Nylander/TT

DEBATT | E-CIGARETTER

Vi vill att regeringen och skolor omedelbart hanterar försäljning och användning av e-cigaretter.

I februari i år fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att e-cigaretter inte är ett läke­medel och därför ska regleras i svensk lag utifrån EU:s tobaksproduktdirektiv.

Den statliga utredaren föreslog då ett snabbspår med ett förslag till en lag som ­skulle träda i kraft den 1 oktober. Förslaget om­fattade bland annat 18-årsgräns, tillståndsplikt för försäljning, exponeringsförbud och förbud mot smaktillsatser.

Den 1 oktober har nu passerat och det börjar bli bråttom. Redan nu ser vi i statistiken att allt fler unga börjar röka e-cigaretter. I 2015 års undersökning av skolelevers drogvanor från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) blir den negativa trenden tydlig.

Andelen killar i gymnasiets andra år som har ­använt e-cigaretter ökade hela 10 procentenheter på bara ett år, från 26 procent under 2014 till 36 procent 2015. Motsvarande siffra för tjejer var en ­ökning om 5 procentenheter från 21 till 26 procent 2015. Kanske är det mer oroande att också allt fler elever i årskurs nio använder e-cigg.

Enligt undersökningen uppger de flesta ung­domar att de börjar med e-cigaretter av nyfikenhet. Ungdomarna uppger även själva att de fortsätter för att det är billigt och lättillgängligt. E-ciggen leder ofta vidare till vanliga cigaretter. Risken för att en ung människa ska börja röka vanliga cigaretter är enligt Världshälsoorganisationen, WHO, mer än dubbelt så stor för den som först börjat med e-cigaretter.

Att våra beslutsfattare låter dessa produkter vara fritt tillgängliga är obegripligt. Varför kan en 12-åring köpa dessa nikotinprodukter helt lagligt, smaskigt nog försedda med tutti frutti-smak?

Forskning visar att nikotin hämmar hjärn­utvecklingen hos ungdomar och försämrar den kognitiva förmågan. Skadorna kan bland annat ­yttra sig i försämrat arbetsminne och försämrad uppmärksamhet. Biverkningar av de över 8 000 smakämnen som så kallade e-juicer kan innehålla enligt rapporter till WHO är det ännu ingen som har full koll på.

Som så ofta med nya nikotinpreparat förstår vi konsekvenserna alltför sent. Men våra ungdomar väntar inte med att bruka produkterna bara för att samhället tittar på. Nedan listar vi tre av de största problem som e-cigaretterna för med sig för våra ungdomar.

• E-cigaretter – en inkörsport till nikotinbruk. De som använder e-cigaretter lär sig tycka om rök och precis som med annan rökning kopplar hjärnan bruket till belöning och tillfredställelse, vilket leder till ett nikotinberoende. Både lokala och globala insti­tut pekar på att de som prövar eller använder e-cigaretter i större utsträckning också använder eller kommer använda vanlig tobak i framtiden.

• E-cigaretter – smittar som cigaretter. En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av A Non Smoking Generation under våren 2016 visar att 9 av 10 tillfrågade barn mellan 14 och 18 år anger kompisarna som främsta anledning till att man börjar röka. 8 av 10 säger att man gör det för att passa in. Rökning smittar och i många fall är det i skolan som smittan sprids.

• E-cigaretter – marknadsförs fritt till barn och ungdomar. Produktdesign och kampanjer vänder sig direkt till barn och ungdomar. I många fall är det svårt att avgöra om det är e-cigaretter, godis eller leksaker som säljs. Tobaksindustrin är också på plats på festivaler och ungdomsevent där ung­domar uppmuntras att sälja och marknadsföra

e-cigaretter.

Att det ännu finns ett hål i lagstiftningen där tillverkare och säljare av e-cigaretter kan marknadsföra sig direkt till unga ska ses som inget annat än ett misslyckande. En reglering av e-cigaretterna är därför en nödvändighet som måste till så snart som möjligt innan fler unga skadas av nikotinets effekter. Det är inte godis vi talar om.

Vi vill se följande:

1\. E-cigaretter ska jämställas med tobak avseende exponeringsförbud, tillsyn av försäljning samt ­åldersgräns.

2\. Ungdomar är priskänsliga och en prishöjning på all tobak bör därför göras.

3\. Alla skolor ska ha en handlingsplan för e-cigaretter och inför ett e-cigarettförbud i skolmiljö.

Helen Stjerna

generalsekreterare

A Non Smoking Generation

Helen Stjerna, A Non Smoking Generation Foto: Bosse Johansson