”Så kan vi minska biltrafiken i city”

Fem relativt enkla åt­gärder kan leda till att trafik­situationen blir uthärdlig.

Under de kommande åren kommer flera stora och omfattande trafikprojekt göra trängseln i Stockholm ännu lite värre. Även utan de om­fattande renoveringarna så kostar trängseln i Stockholmsregionen ­redan 8 miljarder kronor per år.

Men mitt i trafikkaosets mörker kan det öppnas en unik möjlighet. Med fem åtgärder kan vi mildra det kommande trafik­kaoset och hjälpa till att permanent minska bilanvändandet i centrala Stockholmsregionen och få en bekvämare vardag för alla trafikantgrupper.

Det är en problematisk men oundviklig trafiksituation vi möter. Evighetsprojektet Slussen kommer byggas om fram till och med 2025, med ökade trafik­störningar. Liljeholmsbron, mellan Södermalm och Söderort, kommer att renoveras under 2017, med halverat antal körfält som följd. Götgatan ska både göras om ovan och under jord, där bland annat tunnelbanetaket från 1933 måste renoveras, ett arbete som inleds nästa år. Och sedan har vi Danvikstullsbron, som knyter centrala Stockholm till de östliga förorterna, där broöppningen måste bytas ut i närtid. Dessa stora och viktiga projekt kommer påverka tusentals människor som ska resa in och ut till centrala Stockholm. Lägg därtill en trafik­situation som redan är kaotisk så förstår man snabbt att något måste göras.

Vissa ropar instinktivt efter nya dyra infra­struktur­projekt och vägar mitt i centrala Stockholm. Men vi behöver lösningar här och nu. Faktum är att det går att göra mycket bara genom att trimma i dagens system. För detta behöver vi tänka på ett sätt som är klimat- och platseffektivt. Under de många trafikprojektens tid måste vi prioritera att maximalt ­antal stockholmare kommer fram på den begränsade yta som vi har kvar att resa på. Med pragmatism, samarbete mellan olika aktörer och genom att släppa prestige kan vi komma lång väg.

Fem relativt enkla åtgärder kan leda till att trafik­situationen blir uthärdlig under de massiva ombyggnaderna. I det långa loppet kan dessa åtgärder även leda till en attraktivare, effektivare och mer hållbar Stockholmsregion och ett minskat bil­användande i länets centrala delar.

• Prioritera kollektivtrafik, gång-, cykel- och nyttotrafik. Fokus måste vara på det totala antalet resenärer som kommer fram när utrymmet begränsas, inte enskilda trafikslag. Därför behövs ökade nivåer av kollektivtrafik, gång och cykel. När broar byggs om ska bussfiler, cykelbanor och trottoarer ha prioritet.

• Inrätta en trafikgeneral för Stockholmsregionen. För att leda trafiken och samordna berörda kommuner, Trafikverket och SL under tiden som byggstörningarna pågår behövs en roll som trafik­general. Trafikgeneralen ska leda ett mobilitetskansli och operativt styra processerna, så att effekten blir så liten som möjligt för resenärerna. Bland annat ska man aktivt arbeta med information till resenärer, arbetsgivare och aktörer över kommungränserna. Till exempel hur man kan undvika köer genom åka tidigare eller senare till jobbet.

• Se över möjligheten att synkronisera styrmedel såsom trängselskatter, hastighetsbegränsningar, kollektivtrafiktaxa och kommunala parkerings­avgifter i tid och rum. Under detta speciella läge bör en mer dynamisk och snabbföränderlig trängselskatt undersökas för att möta olika utmaningar i trängselsituationen.

• Samlastning av godstrafik. Mycket gods går i dag genom getingmidjorna och många leveranser går halvtomma, inte minst över de stråk som nu byggs om. Med regionala samlastningscentraler där leveranser koordineras kan vi få bort många av alla de lastbilar som kör runt.

• Undersök reversibla körfält. Reversibla körfält innebär att biltrafiken enbart kan gå i ena rikt­ningen beroende på tidpunkt på dagen. Eftersom de allra flesta reser åt samma håll under pendlings­tider kan det vara ett effektivt sätt att använda det begränsade gaturummet på.

Om vi uttalat prioriterar kollektivtrafik, gång, ­cykel och nyttotrafik gör vi ett val – att utnyttja våra begrän­sade resurser på effektivast möjliga sätt. Gör vi det på rätt kan det även vara ett gyllene tillfälle att kraftigt minska biltrafiken, vilket är nödvändigt för att klara framkomligheten och klimatutmaningen. Bilarnas trafiksituation kommer aldrig bli bättre när vi stockholmare blir fler och fler och det är en illusion att Stockholm ska kunna ha plats för allas privata bilar. Så i stället för att fortsätta köra tomgång med enorma trafikproblem som följd, kan vi tänka om och samtidigt göra det bästa av en ut­manande situation.

Gustav Hemming (C)

gruppledare och landstingsråd

Stockholms läns landsting

